Kiky Saputri Bagi-bagi Uang jika Timnas Indonesia Taklukkan Australia di Piala Asia 2023

JAKARTA - Kiky Saputri berencana membagi-bagikan uang jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, pada 28 Januari 2024.

Lewat cuitannya di X, Kiky mengaku, akan memberikan hadiah sebesar Rp5 juta untuk 10 orang supporter Indonesia. “Ya Allah, kalau Indonesia menang aku mau berbagi Rp5 juta untuk 10 orang. Masing-masing dapat Rp500.000,” ujarnya.

Kiky Saputri menyebut, hadiah uang tersebut merupakan ungkapan syukur dan dukungannya untuk Timnas Indonesia. Dia berharap, warganet bisa larut dalam euforia yang dirasakannya.

Aksi sang komika membagi-bagikan hadiah jika Timnas Indonesia menang melawan Australia itu pun ramai dikomentari warganet. Banyak yang berharap bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan Kiky tersebut.