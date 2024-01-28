Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Bagi-bagi Uang jika Timnas Indonesia Taklukkan Australia di Piala Asia 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |17:39 WIB
Kiky Saputri Bagi-bagi Uang jika Timnas Indonesia Taklukkan Australia di Piala Asia 2023
Kiky Saputri bagi-bagi uang jika Timnas Indonesia menang lawan Australia. (Foto: Instagram/Kiky Saputri)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri berencana membagi-bagikan uang jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, pada 28 Januari 2024. 

Lewat cuitannya di X, Kiky mengaku, akan memberikan hadiah sebesar Rp5 juta untuk 10 orang supporter Indonesia. “Ya Allah, kalau Indonesia menang aku mau berbagi Rp5 juta untuk 10 orang. Masing-masing dapat Rp500.000,” ujarnya. 

Kiky Saputri menyebut, hadiah uang tersebut merupakan ungkapan syukur dan dukungannya untuk Timnas Indonesia. Dia berharap, warganet bisa larut dalam euforia yang dirasakannya. 

Aksi sang komika membagi-bagikan hadiah jika Timnas Indonesia menang melawan Australia itu pun ramai dikomentari warganet. Banyak yang berharap bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan Kiky tersebut. 

Kiky Saputri bagi-bagi uang jika Timnas Indonesia menang lawan Australia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144090/kiky_saputri-gD6d_large.jpg
Kiky Saputri Laporkan Netizen yang Hina Anaknya: Saya Nggak Bisa Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117336/kiky_saputri-XZEf_large.jpg
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116703/kiky_saputri-fkX1_large.jpg
Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116500/kiky_saputri-hY4R_large.jpg
Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116490/kiky_saputri-D28S_large.jpg
Kiky Saputri Resmi Jadi Ibu, Sambut Kelahiran Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116266/kiky_saputri-5nfq_large.jpg
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement