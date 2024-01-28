Nana Mirdad Ungkap Keanehan saat Gempa 5,6 Skala Richter Guncang Bali

KUTA - Nana Mirdad mengungkapkan keanehan yang dirasakannya saat gempa 5,6 skala Richter mengguncang kawasan Kuta Selatan, Bali, pada 27 Januari 2024, sekitar pukul 16.33 WITA.

Istri Andrew White itu mengatakan, sama sekali tidak merasakan getaran apapun meski dia melihat beberapa benda di sekitarnya bergoyang. “Cuma wood blinds (tirai kayu) pada gerak dan bunyi. Kami enggak goyang sama sekali,” ujarnya.

Kondisi itu, diakui Nana Mirdad, sempat membuat dirinya kebingungan. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, lantaran sama sekali tidak merasakan guncangan. "Ini gempa atau apa sih? Kok enggak ada yang gerak?” kata putri Lidya Kandau itu menambahkan.

Nana Mirdad mengaku, gempa bumi itu berlangsung cukup lama. Namun, ia tetap merasa aneh karena sama sekali tidak merasakan getaran. “Ternyata, pusat gempa di Kuta Selatan. Asli, aneh! Ada yang merasakan hal yang sama?”

Sekadar informasi, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter terjadi di 391 kilometer Barat Daya, Kuta Selatan, Bali dengan kedalaman 10 kilometer. Mengutip laman BMKG, gempa berada di 1.78 Lintang Selatan dan 113.35 Bujur Timur.*

(SIS)