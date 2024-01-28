Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nana Mirdad Ungkap Keanehan saat Gempa 5,6 Skala Richter Guncang Bali

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:15 WIB
Nana Mirdad Ungkap Keanehan saat Gempa 5,6 Skala Richter Guncang Bali
Nana Mirdad ungkap keanehan saat gempa 5,6 skala Richter guncang Bali. (Foto: Instagram/@nanamirdad_)
A
A
A

KUTA - Nana Mirdad mengungkapkan keanehan yang dirasakannya saat gempa 5,6 skala Richter mengguncang kawasan Kuta Selatan, Bali, pada 27 Januari 2024, sekitar pukul 16.33 WITA. 

Istri Andrew White itu mengatakan, sama sekali tidak merasakan getaran apapun meski dia melihat beberapa benda di sekitarnya bergoyang. “Cuma wood blinds (tirai kayu) pada gerak dan bunyi. Kami enggak goyang sama sekali,” ujarnya. 

Kondisi itu, diakui Nana Mirdad, sempat membuat dirinya kebingungan. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, lantaran sama sekali tidak merasakan guncangan. "Ini gempa atau apa sih? Kok enggak ada yang gerak?” kata putri Lidya Kandau itu menambahkan. 

Nana Mirdad mengaku, gempa bumi itu berlangsung cukup lama. Namun, ia tetap merasa aneh karena sama sekali tidak merasakan getaran. “Ternyata, pusat gempa di Kuta Selatan. Asli, aneh! Ada yang merasakan hal yang sama?” 

Nana Mirdad ungkap keanehan saat gempa 5,6 skala Richter guncang Bali. (Foto: Instagram/@nanamirdad_)

Sekadar informasi, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter terjadi di 391 kilometer Barat Daya, Kuta Selatan, Bali dengan kedalaman 10 kilometer. Mengutip laman BMKG, gempa berada di 1.78 Lintang Selatan dan 113.35 Bujur Timur.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170450/nana_mirdad-DkbJ_large.jpg
Nana Mirdad Sedih, Makam Anjing Kesayangan Hanyut Diterjang Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138454/nana_mirdad-EaYI_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nana Mirdad yang Sempat Diteror Debt Collector Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138339/biodata_dan_agama_nana_mirdad-kLIf_large.jpg
Biodata dan Agama Nana Mirdad, Artis Cantik yang Viral karena Tagihan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136915/nana_mirdad-a9ch_large.jpg
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106202/nana_mirdad-VnPl_large.jpg
Nana Mirdad Geram dengan Kebiasaan Warga Bakar Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014411/cara-nana-mirdad-jaga-keharmonisan-dengan-andrew-white-selama-18-tahun-menikah-azAFolFCml.jpg
Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement