Alasan Nana Mirdad Tak Adopsi Baby Bella

JAKARTA - Alasan Nana Mirdad tak adopsi Baby Bella diungkapkan istri Andrew White tersebut lewat unggahannya di Insta Story, pada 24 Januari 2024. Dia menjelaskan, keputusan itu telah dipertimbangkannya dengan cukup matang.

Dalam unggahannya, Nana Mirdad mengungkapkan ada 4 alasan kenapa dia dan Andrew tak bisa mengadopsi Baby Bella. Pertama, karena putra sulung mereka, Jason, akan segera kuliah.

BACA JUGA: Alasan Nana Mirdad Beri Nama Bella ke Bayi yang Diselamatkannya

Karena itu, dia ingin memberi perhatian lebih kepada sang putra dalam proses tersebut. “Sehingga, Jason merasakan dukungan dan kehadiran orangtua dalam momen penting hidupnya,” ujarnya.

Kedua, anak perempuan mereka memasuki usia remaja yang membutuhkan waktu, energi, dan perhatian lebih. Oleh karena itu, Nana dan Andrew ingin memastikan mereka memberikan dukungan penuh dalam tahap perkembangan sang anak.