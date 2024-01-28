Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Bruno Mars yang Konsernya Dinantikan Hooligans Indonesia

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:15 WIB
Biodata dan Agama Bruno Mars yang Konsernya Dinantikan Hooligans Indonesia
Biodata dan agama Bruno Mars. (Foto: Instagram/@brunomars)
A
A
A

BIODATA dan agama Bruno Mars, penyanyi dunia yang konsernya sangat dinantikan para Hooligans Indonesia. Maklum, musisi asal Amerika Serikat ini terakhir kali menggelar konser di Jakarta, sekitar 10 tahun silam. 

Desas-desus Mars akan konser di Indonesia pertama kali beredar pada November 2023. Namun rumor tersebut terbantahkan ketika manajemen sang musisi mengumumkan jadwal turnya di Asia, pada 10 Januari silam. 

Pasalnya, hanya ada dua negara yang akan didatangi Bruno Mars di Asia Tenggara pada tahun ini: Thailand (30 Maret 2024) dan Singapura (5 April 2024). Sebelum menonton konsernya di negara tetangga, berikut biodata dan agama Bruno Mars. 

Bruno Mars lahir dengan nama asli Peter Gene Hernandez di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pada 8 Oktober 1985. Dia lahir dari keluarga Kristen yang berprofesi sebagai seniman. Sang ayah, Peter Hernandez, adalah seorang pemain perkusi. 

Sementara ibunya, Bernadette San Pedro Bayot merupakan penari hula-hula. Bakat musik Mars memang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Kala itu, dia sering membawakan lagu-lagu milik Michael Jackson, The Isley Brothers dan grup vokal The Temptations. 

Biodata dan agama Bruno Mars. (Foto: Instagram/@brunomars)

Bruno Mars yang sering menonton penampilan Elvis Presley mengaku sang Raja Rock and Roll adalah inspirasinya dalam bermusik. Pada 2003, dia kemudian memutuskan pindah ke Los Angeles untuk fokus pada karier musiknya. 

Setahun kemudian, Mars meneken kontrak pertamanya dengan Motown Universal. Sayang, perbedaan image dan gaya bermusik membuat label tersebut memecat Mars bahkan sebelum debut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155638/bruno_mars_dan_rose_blackpink-WjOt_large.jpg
Bruno Mars Singgung soal Utang usai Duet dengan Rose di Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061695/anak_sd_nonton_bruno_mars-1nIN_large.jpg
Bocah SD Ini Ngaku Fans Bruno Mars, Rela Nonton di JIS Padahal Mau Ujian Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061687/bruno_mars-dkvN_large.jpg
Konser Bruno Mars, Penonton Berharap Lady Gaga Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061679/bruno_mars-hdQo_large.jpeg
Konser Bruno Mars di JIS, Antrean Penonton Mengular di Pintu Masuk Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/205/3061525/bruno_mars-nUFa_large.jpg
Sandiaga Uno Berharap Konser Bruno Mars Hari Ini Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/205/3061124/bruno_mars-g4ze_large.jpg
Prediksi Setlist Konser Bruno Mars di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement