Biodata dan Agama Bruno Mars yang Konsernya Dinantikan Hooligans Indonesia

BIODATA dan agama Bruno Mars, penyanyi dunia yang konsernya sangat dinantikan para Hooligans Indonesia. Maklum, musisi asal Amerika Serikat ini terakhir kali menggelar konser di Jakarta, sekitar 10 tahun silam.

Desas-desus Mars akan konser di Indonesia pertama kali beredar pada November 2023. Namun rumor tersebut terbantahkan ketika manajemen sang musisi mengumumkan jadwal turnya di Asia, pada 10 Januari silam.

BACA JUGA: Bruno Mars Bawakan Lagu Heavy Rotation Milik AKB48 di Konser Tokyo

Pasalnya, hanya ada dua negara yang akan didatangi Bruno Mars di Asia Tenggara pada tahun ini: Thailand (30 Maret 2024) dan Singapura (5 April 2024). Sebelum menonton konsernya di negara tetangga, berikut biodata dan agama Bruno Mars.

Bruno Mars lahir dengan nama asli Peter Gene Hernandez di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pada 8 Oktober 1985. Dia lahir dari keluarga Kristen yang berprofesi sebagai seniman. Sang ayah, Peter Hernandez, adalah seorang pemain perkusi.

Sementara ibunya, Bernadette San Pedro Bayot merupakan penari hula-hula. Bakat musik Mars memang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Kala itu, dia sering membawakan lagu-lagu milik Michael Jackson, The Isley Brothers dan grup vokal The Temptations.

Bruno Mars yang sering menonton penampilan Elvis Presley mengaku sang Raja Rock and Roll adalah inspirasinya dalam bermusik. Pada 2003, dia kemudian memutuskan pindah ke Los Angeles untuk fokus pada karier musiknya.

Setahun kemudian, Mars meneken kontrak pertamanya dengan Motown Universal. Sayang, perbedaan image dan gaya bermusik membuat label tersebut memecat Mars bahkan sebelum debut.