Boy William Merasa Napasnya Lebih Plong Usai Operasi Hidung

Boy William merasa napasnya plong usai operasi hidung (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - Boy William baru-baru ini menjalani operasi plastik di bagian hidungnya. Bukan tanpa sebab, Boy diketahui sengaja melakukan operasi hidung untuk alasan kesehatan.

Diketahui, Boy memilih Korea Selatan untuk melakukan permak pada hidungnya tersebut.

"Iya ini hidungku baru di operasi jadi kita operasi di Korea. Kemarin aku kan punya medical condition di hidungku bikin bengkok," ujar Boy William saat ditemui di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Jumat, 26 Januari 2024.

Melihat hasilnya, pria yang juga berprofesi sebagai YouTuber itu sangat merasa puas. Pasalnya kini hidungnya jadi jauh lebih mancung.

Boy William merasa napasnya plong usai operasi hidung (Foto: Instagram/boywilliam/17)

"Dilurusin batang tengahnya lalu ditarik dikit biar secara proporsional terlihat lebih mancung dan lebih bagus, jadi aku gas aja," ungkap Boy William.

Efek setelah menjalani operasi hidung pun sudah dirasakan oleh pria keturunan Tionghoa itu.

"Jauh (rasanya) dulu sebelum aku operasi aku kalau napas kayak ada kesumbat, kayak ada flu," jelas Boy William.

"Semenjak diratain sekarang aku benar-benar plong banget (napasnya) hidungnya," tambahnya.