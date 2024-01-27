Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Akui Masih Fokus Cari Cuan Sampai Belum Kepikiran Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:05 WIB
Boy William Akui Masih Fokus Cari Cuan Sampai Belum Kepikiran Menikah
Boy William belum pikirkan pernikahan (Foto: Instagram/boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Boy William sampai saat ini masih memilih untuk menghabiskan sebagian besar hidupnya, untuk bekerja. Oleh karenanya, Boy mengaku belum memiliki pikiran untuk menikah.

Pria 32 tahun ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki patokan kapan pastinya ia akan melepas status lajangnya. Mengingat, ia kini masih menikmati hidup dengan bekerja dan mencari uang.

"Banget (fokus kerja) di zaman sekarang kita udah masuk di Gen Z, semua orang independent cari uang," kata Boy William saya ditemui baru-baru ini.

"Hidup semau mereka enjoy life, enggak ada patokan nikah," sambungnya.

Boy William

Boy William belum pikirkan pernikahan (Foto: Instagram/boywilliam17)


Lebih lanjut, mantan tunangan Karen Vendela itu bahkan menyebut asmaranya saat ini bukanlah seorang perempuan. Akan tetapi pekerjaan.

