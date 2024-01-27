Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Putri Ernest Prakasa Ikut Tampil dalam Pertunjukan The Addams Family Musical Comedy

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:58 WIB
Putri Ernest Prakasa Ikut Tampil dalam Pertunjukan <i>The Addams Family Musical Comedy</i>
Anak Ernest Prakasa ikut tampil dalam pertunjukan The Addams Family Musical Comedy (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

JAKARTAErnest Prakasa berkesempatan untuk hadir dan menyaksikan pertunjukkan ‘The Addams Family Musical Comedy’ yang digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (27/1/2024). Usai menyaksikan sesi pertama drama musikal yang diadaptasi dari film lawas berjudul ‘The Addams Family’ itu, Ernest mengaku cukup terpukau.

Pasalnya, Ernest yang juga memiliki jam terbang tinggi di dunia seni teater, baik sebagai pemeran maupun sutradara. Oleh karenanya, Ernest menilai, bahwa penyelenggaraan ‘The Addams Family Musical Comedy’ cukup sukses dari segi teknis.

“Secara teknis sangat rapi dan sangat well prepare. Karena kan ini show satu yah. Biasanya kalau kita bikin kayak gini-gini tuh suasananya masih akan jadi show yang paling berisiko. Karena masih banyak yang grogi, intonasinya masih banyak yang perlu dievaluasi lagi,” ujar Ernest, saat diwawancara di lokasi.

“Tapi tadi semuanya rapi. Terutama tuh biasanya kalau dari pengalamanku di show satu tuh masalah sound system. Kadang-kadang tuh suara mikrofonnya kecil, orang nyanyi nggak kedengaran,” lanjutnya.

Ernest Prakasa (Wiwie)

Anak Ernest Prakasa ikut tampil dalam pertunjukan The Addams Family Musical Comedy (Foto: Wiwie/MPI)


Ernest menilai, Arendi Production (Arendi) sebagai pihak penyelenggara sekaligus promotor cukup sukses menampilkan pertunjukkan drama musikal yang sangat baik dan terencana.

“Nah ini dari show satu semuanya sudah rapi banget. Berarti teman-teman Arendi mempersiapkannya dengan sangat baik dan sangat terencana,” ungkapnya.

Tak hanya dari segi teknis, Ernest juga cukup terpukau dengan penampilan para pemain ‘The Addams Family Musical Comedy’ yang seluruhnya masih sangat muda. Salah satunya, sang putri sulung, Sky Solana, yang ternyata juga menjadi salah satu pemain drama musikal tersebut, dengan memerankan tokoh Maria.

“Aktingnya mah udah nggak usah diragukan lagi lah. Bagus-bagus ya, walaupun aku nggak kenal semua siapa-siapa yang main, kecuali ada satu anakku di belakang, kalau anakku aku kenal,” tutur Ernest.

