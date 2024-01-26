Rizky Febian Ungkap Detik-Detik Momen Menegangkan Sebelum Melamar Mahalini

JAKARTA - Hubungan asmara antara Rizky Febian dan Mahalini kerap menjadi perhatian. Hubungan asmara telah berlanjut ke jenjang yang lebih serius, dibuktikan dengan proses lamaran.

Menariknya, ternyata di balik kebahagiaan proses lamaran tersebut, Rizky Febian sempat menangis di kamar mandi. Cerita tersebut ia ungkapkan dalam podcast bersama Praz Teguh di saluran YouTube Deddy Corbuzier baru-baru ini.

Pelantun lagu Kisam Sempurna ini memendam semua momen tangisan tersebut dan baru mengungkapkannya setelah prosesi lamaran selesai.

“Lini itu baru tau setelah semua kejadian ini. Gue baru cerita ke dia. Sayang tau nggak sebenarnya sebelum itu terjadi ada momen di mana gue ke kamar mandi dulu. Gue nangis di kamar mandi," jelas Rizky Febian.

Lelaki yang akrab disapa Iky ini mengaku jika dirinya teringat mendiang sang ibu.

“Karena ingat almarhum nyokap. mah gila akhirnya gue ada di titik ini tapi nggak ada lu dan gue harus se-gentle sebagai anak laki-laki pertama itu untuk ngungkapin semuanya di depan orang tuanya gitu kan," tutur Rizky Febian.

Namun, setelah momen tersebut, Rizky Febian langsung menerima kebahagiaan. Dirinya yang semula sempat gugup untuk melamar Mahalini langsung tersenyum ceria karena lamaran tersebut diterima.

Bahkan dirinya mendapat dukungan dari kakak-kakak lelaki Mahalini.

“Gua ngerinya ditolak, alhamdulillah direspon positif,” ucap Rizky Febian.

“Malah kakaknya Mahalini ‘Ya lu jangan takut jangan gugup, ini kabar baik untuk adik kita karena ada yang mau serius. Yaudah susun rencana buat lamaran,” tandasnya.

