Pacaran Beda Agama dengan Mahalini, Rizky Febian: Tuhan Tidak Pernah Keliru

JAKARTA — Hubungan Rizky Febian dan Mahalini sering menjadi perbincangan banyak orang lantaran perbedaan agama di antara keduanya. Tidak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut pada Rizky Febian dan Mahalini.

Lelaki yang akrab disapa Iky ini memahami bahwa hubungan beda agama masih tabu di Indonesia. Namun ia dan Mahalini berkomitmen untuk menjalaninya bersama sejak awal berpacaran walaupun benteng agama sangat tinggi memisahkan mereka.

“Sebenarnya untuk masalah itu sangat sensitif buat di kita mah dan masih tabu. Kebetulan gua senengnya sama Lini, dari awal itu kita inget nih kita mau ngejalanin tapi benteng itu begitu tinggi,” kata Rizky Febian dalam saluran YouTube Deddy Corbuzier.

Meski ada perbedaan agama, Rizky Febian tidak pernah memaksa Mahalini untuk masuk ke dalam agamanya, begitu pun sebaliknya.

“Cuma gua alhamdulillahnya dengan berjalannya waktu, gua ngeliatin keseriusan gua ke dia. Gua tipikal orang yang enggak memaksakan pasangan gua untuk ikut gua atau apa segala macam. Karena itu sangat sensitif,” ucap Rizky Febian.

Menurutnya, hubungan dirinya dengan Mahalini sampai sejauh ini pun berkat anugerah dari Tuhan. Semua yang terjadi di hidupnya keputusan dari yang di Atas.

“Yaudah kita jalanin aja karena tuhan tidak pernah keliru memberikan anugerah kepada hambanya. Karena semua itu ada maknanya. Kita jalanin aja apapun yang terjadi semua keputusan yang diatas yang baik buat kita,” tutur Rizky Febian.