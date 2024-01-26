Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melaney Ricardo Jadi Korban Penipuan AI, Kini Takut Unggah Foto di Media Sosial

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:30 WIB
Melaney Ricardo Jadi Korban Penipuan AI, Kini Takut Unggah Foto di Media Sosial
Melaney Ricardo jadi korban penipuan AI (Foto: Instagram/melaney_ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo menjadi korban canggihnya teknologi AI (Artificial Intelligence). Pasalnya, salah satu video di akun YouTubenya digunakan sebagai iklan penipuan penurun berat badan. 

Padahal, istri Tyson Lynch ini tidak pernah bekerjasama dengan brand atau bahkan memberikan testimoni.

"Aku udah bilang 'tolong take down video saya karena saya tidak kenal dengan Anda, saya tidak pernah diminta testimoni dan menggunakan produk Anda'," ujar Melaney Ricardo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Dengan adanya kejadian tersebut, Melaney Ricardo cukup merasakan dampaknya. Salah satunya ia jadi takut untuk mengunggah foto maupun video ke media sosial.

Melaney Ricardo

Melaney Ricardo jadi korban penipuan AI (Foto: Instagram/melaney_ricardo)


"Iya (takut). Sekarang emang seram sih apapun yang kita foto, kita video itu bisa sangat membahayakan apalagi dengan teknologi AI dari yang tadinya nggak ada sampai ada," ungkap Melaney Ricardo.

Kendati begitu, perempuan 42 tahun ini tetap harus mengunggah foto ataupun video di media sosial untuk meraup pundi-pundi rupiah.

"Nggak bisa, karena aku kan content creator kan. Nanti kalau mengurangi nggak bisa makan, jadi ya kalau namanya bikin podcast gitu kan bisa dari video apapun juga termasuk video interview gini kan," jelas Melaney Ricardo.

(van)

