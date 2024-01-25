Terungkap Alasan Polisi Tahan Siskaeee dalam Kasus Film Porno

Siskaeee resmi ditahan dalam kasus film porno (Foto: Okezone)

JAKARTA - Selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus film porno.

Penahanan Siskaeee ini ditempuh penyidik Polda Metro Jaya lantaran selama proses pemeriksaan, tersangka sendiri tak kooperatif.

Siskaee diketahui dua kali mangkir, hingga mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap dirinya.

Direktur Reserse Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak menegaskan, tindakan Siskaeee ini dianggap menghambat proses penyidikan. Sehingga tersangka ditahan di rutan Polda Metro Jaya.

"Upaya penahanan akan dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan penyidikan, karena bersangkutan Siskaeee sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik, dan ini jelas menghambat proses sidik yang saat ini dilakukan oleh Tim Penyidik dalam penanganan perkara a quo," kata Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi awak media, Kamis (25/1/2024).

Penahanan Siskaeee sejatinya berbeda dengan tersangka lainnya seperti Meli 3gp, Virly Virginia dkk yang tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Karena kooperatif dan tak menghambat proses penyidikan Polda Metro Jaya.

"Karena tersangka lainnya kooperatif selama dalam proses penyidikan atau pemeriksaan atau permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para tersangka," jelas Ade Safri.

"Sebagai penyidik memandang sementara ini tidak diperlukan upaya penahanan terhadap tersangka lainnya," ucap Ade Safri menambahkan.

