Ibnu Jamil Siap Traktir Pemain Kirgistan Usai Bawa Timnas Indonesia Masuk 16 Besar Piala Asia 2023

JAKARTA - Ibnu Jamil ikut berbahagia atas keberhasilan Timnas Indonesia masuk Babak 16 Besar Piala Asia 2023. Momen ini membuat suami Ririn Ekawati tersebut begitu bahagia sekaligus mengucapkan terima kasih untuk Timnas Kirgistan.

Pasalnya, Kirgistan berhasil mengimbamgi gol Oman dengan skor 1-1 lewat tendangan sang pemain, Joel Kojo.

“Pemain ini lah yang mengirim Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tengkyu Jon Kojo,” tulis Ibnu di Instagram-nya, @ibnujamilo, Jumat, (26/1/2024).

Sebelumnya Timnas Kirgistan sempat tertinggal usai Oman unggul dengan skor 1-0 di menit ke delapan. Kemudian berhasil disusul lewat tendangan Joel Kojo yang berhasil membuat skor imbang 1-1.

Ibnu Jamil akan traktir pemain Kirgistan (Foto: Instagram/ibnujamilo)





Berkat tendangan pemain Joel Kojo, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia 2023.

Lucunya, Ibnu Jamil rela mentraktir Joel Kojo nasi goreng dagangannya bila sang pesepak bola mampir ke Indonesia.

“Kalau ke Benhil mampir lah, nanti saya traktir nasi goreng @jamilos.id,” ungkap Ibnu.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai masuk ke dalam peringkat ketiga terbaik. Hal ini tak terlepas dari hasil imbang 1-1 antara laga Kirgistan vs Oman di Grup F pada Kamis (25/1/2024) di Doha, Qatar.

Keberhasilan Timnas Indonesia ini juga membuat para netizen Tanah Air bersorak sorai menyerukan euforia mereka. Warganet turut berterima kasih kepada Timnas Kirgistan yang turut berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Babak 16 Besar.