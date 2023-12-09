Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibnu Jamil Main Sinetron Lagi, Jadi Erwin di Jangan Bercerai Bunda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:30 WIB
Ibnu Jamil Main Sinetron Lagi, Jadi Erwin di Jangan Bercerai Bunda
Ibnu Jamil main sinetron lagi, jadi Erwin di Jangan Bercerai Bunda. (Foto:
A
A
A

 

BEKASI - Ibnu Jamil kembali terlibat di dunia sinetron, kali ini dirinya berperan di tokoh baru bernama Erwin di Sinetron garapan MNC Pictures bertajuk Jangan Bercerai Bunda.

“Saya warga baru di sini, hari pertama buat saya dan scene pertama buat saya,” kata Ibnu Jamil di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jumat (8/12/2023).

Ibnu Jamil membeberkan tokoh Erwin menampilkan karakteristik egois di mana akan mencari cintanya terhadap Nabila diperankan Revalina S Temat. Erwin dalam sinetron ini memiliki hubungan darah dengan Wilda.

“Erwin jika mempunyai kemauan pasti harus dia dapatkan. Terdengar sedikit egois, tapi itu serunya peran Edwin bagaimana dia bisa memainkn keegoisannya untuk mendapatkan cintanya Nabila,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168444/ibnu_jamil-syL3_large.jpeg
Demi Keselamatan Karyawan, Ibnu Jamil Pilih Tutup Tempat Usaha selama Demo Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121601/ibnu_jamil-buBj_large.jpg
Cara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Bikin Anak Semangat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104683/ibnu_jamil-4viY_large.jpg
Ibnu Jamil Titip Harapan ke Patrick Kluivert, Prioritaskan Pemain Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104536/ibnu_jamil-FNyp_large.jpg
Innalillahi, Ibu Aktor Ibnu Jamil Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/33/3104448/ibnu_jamil-t7Aa_large.jpg
Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Ibnu Jamil: Mari Kita Melihat ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101868/ibnu_jamil-uEFP_large.jpg
Shin Tae-yong Dipecat, Ibnu Jamil: Sepak Bola Indonesia Tidak Baik-Baik Saja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement