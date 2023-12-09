Ibnu Jamil Main Sinetron Lagi, Jadi Erwin di Jangan Bercerai Bunda

Ibnu Jamil main sinetron lagi, jadi Erwin di Jangan Bercerai Bunda. (Foto:

BEKASI - Ibnu Jamil kembali terlibat di dunia sinetron, kali ini dirinya berperan di tokoh baru bernama Erwin di Sinetron garapan MNC Pictures bertajuk Jangan Bercerai Bunda.

“Saya warga baru di sini, hari pertama buat saya dan scene pertama buat saya,” kata Ibnu Jamil di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jumat (8/12/2023).

Ibnu Jamil membeberkan tokoh Erwin menampilkan karakteristik egois di mana akan mencari cintanya terhadap Nabila diperankan Revalina S Temat. Erwin dalam sinetron ini memiliki hubungan darah dengan Wilda.

“Erwin jika mempunyai kemauan pasti harus dia dapatkan. Terdengar sedikit egois, tapi itu serunya peran Edwin bagaimana dia bisa memainkn keegoisannya untuk mendapatkan cintanya Nabila,” ungkapnya.