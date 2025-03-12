Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Bikin Anak Semangat Berpuasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |02:23 WIB
Cara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Bikin Anak Semangat Berpuasa
Cara Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Bikin Anak Semangat Berpuasa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati memilih cara berbeda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat berbuka puasa. Mereka mengajak anak-anaknya berbuka di sebuah kafe di kawasan Depok, Jawa Barat.

Momen buka puasa kali ini terasa semakin hangat bagi mereka. Kafe yang mereka kunjungi memiliki konsep semi tropis dengan hiasan lampu gantung berwarna kuning yang menciptakan suasana nyaman.

"Hari ini kita datang ke acara soft opening dari Partner Senja di Depok. Tempatnya keren banget, cocok buat nongkrong, makan, atau sekadar ngopi buat teman-teman di wilayah Depok dan sekitarnya," ujar Ibnu Jamil baru-baru ini.

Cara Ibnu Jamil Bikin Anak Semangat Berpuasa
Cara Ibnu Jamil Bikin Anak Semangat Berpuasa

Meski bukan kebiasaan rutin, Ibnu dan Ririn sesekali memilih berbuka puasa di luar rumah demi mencari suasana baru.

"Sebisa mungkin, kami biasanya berbuka puasa di rumah. Tapi, terkadang ingin suasana yang berbeda, jadi kami janjian dengan keluarga untuk makan di luar," kata Ririn.

Dalam hal berbuka puasa, pasangan ini mengaku lebih suka langsung menyantap makanan berat ketimbang mengisi perut dengan takjil atau menu pembuka.

