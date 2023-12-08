Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Takjub Lihat sang Putri Nyanyi di Konser: Keren Banget

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |05:05 WIB
Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Takjub Lihat sang Putri Nyanyi di Konser: Keren Banget
Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati terpukau dengan penampilan sang putri di konser. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Penampilan Cattleya di konser Hublife membuat kedua orangtuanya yakni Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati terpukau. Pasalnya, meski terbilang belia namun Cattleya mampu menguasai panggung tersebut.

Ibnu Jamil sebagai sang ayah merasa putrinya itu baru mengikuti les vokal lima bulan di sekolah musik Ensiklomusika. Diluar dugaan penampilannya itu membuat dirinya takjub.

"Ternyata dia hafal dan bagus banget nyanyinya. Terlebih, dia bernyanyi sambil bermain piano. Keren banget," ujar Ibnu Jamil.

Serupa dengan sang suami, Ririn Ekawati bersyukur bisa menyekolahkan putrinya itu sekolah musik yang didirikan musikus Rose Mystica tersebut. Pasalnya, banyak kemajuan Cattleya dalam bermusik yang tak pernah terbayangkan olehnya.

Halaman:
1 2 3
