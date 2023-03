JAKARTA - Iwan Fals menonton Hammersonic Festival 2023 yang digelar di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (19/3/2023). Musisi legendaris Indonesia tersebut menghadiri Hammersonic bersama istri dan anaknya.

Saat menyaksikan festival musik metal terbesar di Asia Tenggara itu, musisi bernama asli Virgiawan Listanto tersebut menyaksikan sejumlah band metal ternama, dari mulai Watain, Trivium, dan Slipknot.

Menurut penuturan musisi yang akrab disapa Bang Iwan tersebut, kehadirannya di Hammersonic Festival 2023 merupakan pertama kalinya, setelah sekian tidak menonton konser atau festival musik.

Pelantun hits Bento tersebut mengaku tidak menonton konser atau festival musik setelah terakhir kali menyaksikan Rolling Stones di Senayan pada 30 Oktober 1988 lalu.

"Ini pertama kali saya nonton konser lagi setelah menonton Rolling Stones waktu ke sini, kita udah pesen tiket ini dari lama, tapi kan kemarin mundur karena pandemi," ucap Iwan Fals saat ditemui di Venue Hammersonic Festival 2023.

Satu hal yang menarik perhatian ialah alasan Iwan Fals akhirnya mau untuk menyaksikan festival musik atau konser musik . Hal tersebut lantaran di ajak oleh sang anak, Raya Rambu Rabbani

Iwan Fals juga menyampaikan dia ingin coba mengenal musik-musim yang saru frekuensi dengan sang anak.

"Ini musik Raya banget, satu frekuensi lah, gara-gara diajak raya, dia juga kasih tau saya band-band yang bagus, tapi lupa terus, ada yang dari jepang, ada yang minum pakai tanduk dan sebagainya," ucapnya.

Ketika ditanya penampil mana yang menurutnya paling bagus, Iwan Fals tidak bisa memilih, karena menurutnya masing-masing musisi punya ciri khas tersendiri.

"Masing-masing kan punya ini sendiri yah, kayak Trivium yang coba berkomunikasi dengan mengucap terimakasih apa kabar dan pakai batik," lanjut Iwan Fals.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, untuk keseluruhan penampilan dan acara Hammersonic Festival 2023, Iwan Fals menggambarkannya dengan satu kata.

"Seru. Apa yah kata lain selain seru ya? Baguslah," ujar Iwan Fals.

Sebagai informasi, Hammersonic Festival 2023 Hari Kedua berlangsung sukses. Dimana sejumlah headliner seperti Slipknot, Trivium, Comeback Kid, Story Of The Year, DeadSquad, For Revenge dan sejumlah musisi ternama lainnya dengan begitu maksimal berhasil mengihbur para metalhead.