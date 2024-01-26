GammaOne Rilis Single Berjuang Sampai Mati Usai Pindah Label

JAKARTA - Band GammaOne yang kembali muncul di industri musik dengan formasi dan nama yang baru. Sebelumnya, band pop-melayu asal Bangka Belitung ini dikenal dengan nama Gamma1.

Bersamaan dengan kemunculan GammaOne kembali, band yang digawangi oleh Heri (vokalis), Nilam (vokalis), Alung (gitaris) serta Pandi (bassis) akan hadir dengan single terbaru. Berjudul “Berjuang Sampai Mati”, single ini sekaligus menandai kembalinya GammaOne ke kancah musik Indonesia dan resmi berpindah ke label rekaman GP Records.

BACA JUGA: Taeyong NCT Bakal Rilis Album dan Konser Solo Bulan Depan

“GammaOne adalah keluarga karena tempat berasal kita sama dan dibesarkan di lingkungan yang sama. Saat Andan (ex-drummer) memilih kesibukan lain, kita hormati keputusannya”, ujar Heri dalam siaran pers yang diterima.

Tanpa ingin merubah formasi keluarga, maka GammaOne melanjutkan eksistensinya dengan empat personel yang tersisa.

GammaOne rilis single baru 'Berjuang Sampai Mati' (Foto: Ist)

Melalui single terbarunya, GammaOne semakin menegaskan posisi sebagai salah satu band Pop-Melayu yang masih menghasilkan karya-karya hits dan ditunggu oleh pendengar musik Indonesia. Rilisan terakhir mereka adalah “Sendiri” pada 2021 lalu.

Heri pun mengungkapkan alasannya memilih Berjuang Sampai Mati sebagai single comebacknya GammaOne di industri musik Tanah Air. Pasalnya tema yang dibawakan dalam lagu ini berisi keresahan para pekerja terhadap pasangannya yang banyak terjadi di sekitar sekaligus pembuktian cinta kepada pasangan.

“Tema lagu ini dekat sekali dengan keseharian keluarga kita, disaat kita sedang berjuang mencari nafkah dan bekerja keras namun justru dicurigai dengan tuduhan-tuduhan tanpa sebab. Padahal apa yang dilakukan semata-mata untuk mereka, sehingga kita ingin dihargai”, jelas Heri.

BACA JUGA: Padi Reborn Bakal Rilis Single Bernuansa Senja Bareng Musisi Muda

Tak hanya hadir dengan single yang sudah bisa didngar per hari ini, Jumat (26/01/2024) di berbagai platform musik, GammaOne juga merilis video musik. Dalam video musiknya, para personel GammaOne tampak membawa konsep drama comedy yang digarap oleh sutradara kenamaan, Jose Poernomo.

Video musik tersebut menggambarkan seseorang yang rela melakukan pekerjaan apa saja demi menghidupi keluarga. Namun, pasangannya selalu curiga dan marah-marah, sampai saat suaminya telah wafat.