Padi Reborn Bakal Rilis Single Bernuansa Senja Bareng Musisi Muda

JAKARTA - Padi Reborn memiliki rencana untuk merilis single terbaru. Menariknya, grup yang dibentuk sejak 1997 ini akan berkolaborasi dengan salah satu penyanyi muda berbakat Tanah Air.

Rencana tersebut bahkan telah dibenarkan oleh gitaris Padi Reborn, Piyu. Namun, dia belum bersedia untuk menyebutkan siapa sosok penyanyi muda yang akan menjadi kolaborator nanti.

BACA JUGA: Padi Reborn Punya Perjanjian Tertulis di Hadapan Notaris Demi Jaga Kekompakan

Namun, lagu yang akan mereka rilis disinyalir akan bernuansa senja seperti yang tengah digandrungi generasi z saat ini.

"Bocorannya itu kita akan kolaborasi sama salah satu penyanyi atau pengarang lagu yang anak muda," ujar Piyu di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Lagunya juga bukan lagu-lagu yang kayak dulu pakai distorsi, kita lebih kesan santai, chilling yang lebih ke kayak lagu-lagu senja gitu," sambungnya.

Padi Reborn akan kolaborasi dengan musisi muda (Foto: Instagram/padiband)

Dalam kesempatan itu, Piyu juga menjelaskan kekompakan para personel Padi dari hari ke hari.

Mereka bahkan memiliki perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris demi kepentingan band.

BACA JUGA: Padi Reborn Larang Personel Bawakan Lagunya Jika Punya Proyek Solo

Bahkan, cara ini diketahui baru pertama kali dilakukan sebuah grup band di Indonesia.

"Kalau di Padi ini kita sempat vakum selama tujuh tahun, dari tahun 2010 sampai 2017. Akhirnya 2017 kita jadi Padi reborn kan, nah pada saat mau jadi Padi Reborn kita bikin satu agreement dimana mungkin itu band satu satunya di Indonesia yang bikin agreement kita tanda tangan di depan notaris semua kita bahas disitu," jelas Piyu.

"Termasuk ada pemakaian drugs, harus begini, kalau pakai ya harus keluar. Habis itu ada segala macam kita sampaikan disitu," imbuhnya.