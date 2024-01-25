Nagita Slavina Kaget Dapat Gift Singa Seharga Rp7 Juta Saat Live TikTok

JAKARTA - Nagita Slavina terlihat kaget saat mendapatkan gift di Live TikTok untuk pertama kalinya. Pasalnya, ibu dua anak ini baru mengetahui berapa harga dari gift singa yang didapatkannya tersebut.

Awalnya, wanita yang akrab disapa Gigi itu tengah melakukan live di dalam mobil bersama sang suami, Raffi Ahmad. Tak lama, ia pun mendapatkan gift singa.

Lucunya, ia tampak penasaran dengan harga gift singa yang diberikan untuknya jika dikonversikan dalam rupiah. Saat mengetahui bahwa gift tersebut memiliki harga sekitar Rp7 juta, Gigi pun kaget.

“Mahal loh itu gift singa, siapa yang ngasih?” tanya Nagita kepada Raffi Ahmad, dikutip dari akun Instagram @lambe_turah, Kamis (25/1/2024).

“Berapa sih harga singa di TikTok? Hah, Rp 7 juta. Bener liat-liat,” timpal Nagita seraya memberikan ponsel genggamnya ke sang suami.

Nagita Slavina kaget dapat gift singa saat live TikTok (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Mengetahui harga dari gift singa tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan terima kasihnya kepada siapapun yang memberi gift tersebut. Sedangkan Gigi sempat tak percaya dan memastikan kembali apakah benar koin tersebut langsung menjadi miliknya dan Raffi.

"Emang beneran di TikTok harga singa Rp7 juta. Itu tuh maksudnya koin itu udah jadi milik kita? (iya), hah!?" kata Nagita.

Gigi tampak tak henti-hentinya terkejut saat mengetahui bahwa gift singa seharga Rp 7 juta itu sudah langsung masuk ke akunnya dan Raffi hanya dengan melakukan live di TikTok.

Diketahui bahwa 1 koin TikTok setara dengan Rp 250. Sementara itu, gift singa menjadi salah satu gift mahal yang memiliki nilai 29.999 koin. Maka jika dikonversikan ke dalam rupiah, gift tersebut memiliki harga sebesar Rp7.499.750.

Gigi pun melihat ternyata banyak yang memberikan gift ketika dirinya dan Raffi ngelive. Ia khawatir aksi tersebut menjadi mubazir karena buang-buang uang.

“Banyak loh yang kasih gift itu duh, ntar buang-buang duit loh kasian orang,” kata Gigi.