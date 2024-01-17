Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Goyangan Nagita Slavina Tuai Pro Kontra saat Asyik Party Tanpa Raffi Ahmad

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:20 WIB
Goyangan Nagita Slavina Tuai Pro Kontra saat Asyik Party Tanpa Raffi Ahmad
Goyangan Nagita Slavina tuai pro kontra (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina kembali menjadi perhatian usai videonya saat tengah party viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, pasalnya dalam video tersebut goyangan Nagita Slavina disebut terlalu vulgar, bak goyang ngebor. 

Tanpa ditemani sang suami, Nagita Slavina terlihat hadir di acara private party hari ulang tahun kakak ipar Nia Ramadhani, Gita Januayu, pada Selasa (16/1/2024).

Gigi begitu sapaannya hanya ditemani oleh sang adik, Caca Tengker dan iparnya Syahnaz Sadiqah. 

Nagita Slavina yang tampil mengenakan atasan kemeja dan rok panjang dengan model robek samping hingga bagian paha, asik bergoyang mengikuti irama musik. Bahkan menantu Amy Qanita itu berjoget-joget sambil melebarkan bagian kakinya hingga berjongkok seraya menggerak-gerakan badannya.

Nagita Slavina

Goyangan Nagita Slavina tuai pro kontra (Foto: Instagram/lambe__danu)


"Wah keren sekali Gigi Caca party-nya, masih sopan dan beradab. Hot banget ya mom," tulis keterangan dalam video yang diunggah di akun Instagram @lambe_danu, Rabu (17/1/2024).

Potongan video party Nagita Slavina ini tuai pro dan kontra dari netizen. Sebagian besar netizen menganggap goyangan Nagita Slavina ketika party itu merupakan hal yang wajar. 

"Heh itu tuh party circlenya mereka aja woy, yakali orang mau joget saat bareng teman-teman gak boleh. lagian itu sama teman-teman dekat dan saudaranya," bela @ire***.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
