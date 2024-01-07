JAKARTA - Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menikmati liburan mereka keliling Eropa. Kini, dua sejoli itu berada di London, Inggris menikmati serunya liburan awal tahun.

Meski memboyong keluarga dan para karyawan, Raffi dan Gigi, akrab Nagita disapa pun tetap menyempatkan diri untuk bermesraan berdua. Momen itu terlihat dari unggahan Instagram, @raffinagita1717.

Dalam postingan tersebut, terlihat pose mesra orangtua Rafathar dan Rayyanza Malik Ahmad ini di tengah kota London.

“Love in London,” tulis Raffi.

Foto ini menampilkan kemesraan Raffi dan Nagita di depan ikon kota London, Big Ben. Terlihat Raffi mendekatkan wajahnya ke Nagita yang hendak menciumnya.

Ada pula pose saat Raffi merangkul mesra sang istri sembari tersenyum. Nampak kebahagiaan begitu terpancar di wajah keduanya.

Momen mesra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat liburan di Eropa ini pun mengundang reaksi gemas para netizen.

