Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pose Mesra Bareng Raffi Ahmad, Nagita Slavina Didoakan Netizen Hamil Lagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:02 WIB
Pose Mesra Bareng Raffi Ahmad, Nagita Slavina Didoakan Netizen Hamil Lagi
Raffi Ahmad dan Nagita Salvina foto mesra di Eropa (Foto: IG Raffi-Nagita)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menikmati liburan mereka keliling Eropa. Kini, dua sejoli itu berada di London, Inggris menikmati serunya liburan awal tahun.

Meski memboyong keluarga dan para karyawan, Raffi dan Gigi, akrab Nagita disapa pun tetap menyempatkan diri untuk bermesraan berdua. Momen itu terlihat dari unggahan Instagram, @raffinagita1717.

Pose Mesra Bareng Raffi Ahmad, Nagita Slavina Didoakan Netizen Hamil Lagi

Dalam postingan tersebut, terlihat pose mesra orangtua Rafathar dan Rayyanza Malik Ahmad ini di tengah kota London.

“Love in London,” tulis Raffi.

Foto ini menampilkan kemesraan Raffi dan Nagita di depan ikon kota London, Big Ben. Terlihat Raffi mendekatkan wajahnya ke Nagita yang hendak menciumnya.

Ada pula pose saat Raffi merangkul mesra sang istri sembari tersenyum. Nampak kebahagiaan begitu terpancar di wajah keduanya.

Momen mesra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat liburan di Eropa ini pun mengundang reaksi gemas para netizen.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement