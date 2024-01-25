Aditya Zoni Optimis Rumah Tangganya dengan Yasmine Ow akan Kembali Kokoh

JAKARTA - Aditya Zoni mengaku optimis rumah tangganya dengan Yasmine Ow akan tetap kokoh. Meskipun beberapa waktu lalu sang istri secara tiba-tiba menghapus foto-foto dan unfollow akun Instagramnya.

Berawal dari hal itu, timbul spekulasi dari publik dan menduga bahwa rumah tangganya adik Ammar Zoni ini akan berakhir sama dengan kakaknya.

Namun, Aditya tampaknya cukup yakin bahwa masalah yang terjadi di rumah tangganya cukup lumrah terjadi. Bahkan ia menyebut bahwa setiap pasangan pasti mengalami cekcok dalam rumah tangga.

"Pasti di dalam rumah tangga itu ada hal-hal yang nggak baik juga, berantem-berantem, bukan perpecahan. Perpecahan udah pisah, berantem-berantem di rumah tangga itu biasa, itu juga terjadi di rumah tangga saya," unar Aditya Zoni saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat Rabu, 24 Januari 2024.

Aditya Zoni optimis rumah tangganya dengan Yasmine Ow akan kembali kokoh (Foto: Instagram/real_aditya1)





Sebagai suami, Aditya mengetahui betul apa yang terjadi dalam rumah tangganya hingga membuat sang istri marah. Rupanya, kesibukan Adit sebagai caleg dan juga kewajibannya mengurus sang ayah saat sakit, membuat Yesmine merasa kurang mendapatkan perhatian.

Hal itu sontak membuat pertikaian keduanya pun tak terelakan. Bahkan Yasmine pun kini tengah berada di Malaysia bersama anaknya, Zayn.

"Karena saya turun dapil, urus bapak gitu dan saya sudah minta maaf sama dia dan dia pun sudah mengerti keadaan yang sekarang," ucap Aditya Zoni menambahkan.