Aditya Zoni Ungkap Ketidakhadiran Istri di Pemakaman Ayahnya, Bantah Rumah Tangganya Retak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |17:35 WIB
Aditya Zoni Ungkap Ketidakhadiran Istri di Pemakaman Ayahnya, Bantah Rumah Tangganya Retak
Aditya Zoni ungkap alasan ketidakhadiran istri di pemakaman ayahnya (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Aditya Zoni mengungkap soal ketidakhadiran istrinya, Yasmine Ow, saat ayahnya meninggal dunia. Bukan hanya tak hadir di rumah duka, Yasmine dan putranya, Zayn juga tidak terlihat batang hidungnya saat prosesi pemakaman Suhendri Zoni yang berlangsung pada Minggu, 21 Januari 2024 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat.

Dihadapan awak media, Adit mengatakan bahwa saat ayahnya meninggal, istrinya tengah berada di kampung halamannya, di Malaysia. Usai menghubungi istrinya terkait kabar meninggalnya sang ayah, Yasmine disebut tetap tak bisa pulang lantaran ada kendala lain, terkait kondisi kesehatan putranya.

"Yasmin waktu itu pas tahu papa meninggal langsung saya kabarin jam 8 malam. Yasmin detik itu pun mau ke Indonesia sama Zayn, tapi kondisinya Zayn lagi sakit," ujar Aditya Zoni saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (23/1/2024).

"Saya nggak tega dong anak istri saya malam-malam datang dari Malaysia ke Indonesia. Terus Zayn juga lagi sakit, giginya tumbuh jadi agak meriang, jadi saya bilang di hold dulu lah, biarkan saya disini urus bapak dulu," sambungnya.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Aditya Zoni ungkap alasan ketidakhadiran istri di pemakaman ayahnya (Foto: Instagram/real_aditya1)


Meski begitu, Aditya Zoni membenarkan bahwa ia dan Yasmine Ow sebetulnya sempat mempunyai masalah. Tetapi baginya hal itu merupakan sesuatu lumrah di dalam rumah tangga.

Ia pun menegaskan bahwa rumah tangganya tetaplah kokoh, tak seperti isu-isu yang belakangan ini muncul. Mengingat beberapa waktu lalu, Yasmine sempat menghapus foto-foto dan unfollow akun instagram miliknya.

"Pasti di dalam rumah tangga itu ada hal-hal yang nggak baik juga berantem-berantem, bukan perpecahan. Perpecahan kan udah pisah,  berantem-berantem di rumah tangga itu biasa, itu juga terjadi di rumah tangga saya," ungkap Aditya Zoni.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
