HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Inara Rusli: Virgoun Nikah Saya yang Modalin

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:15 WIB
Kakak Inara Rusli: Virgoun Nikah Saya yang <i>Modalin</i>
Kakak Inara Rusli: Virgoun Nikah Saya yang Modalin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polemik Inara Rusli dan Virgoun tak kunjung selesai. Kedua belah pihak belum menemukan kata damai untuk mengakhiri semua permasalahan selama ini.

Kisruh bermula dari perselingkuhan, perceraian hingga kasus dugaan akses ilegal yang masih bergulir di Polda Metro Jaya.



Sebelumnya, Inara Rusli dan Virgoun sempat bertemu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Namun vokalis Last Child itu tak kunjung diwujudkan hingga semua kasus masih terus diproses.

Menurut Inara Rusli, Virgoun menutup komunikasi. Hal ini membuat kakak Inara Rusli, Fanny Yunara membongkar urusan pernikahan Virgoun dan adiknya.

"Waktu nikah aja Virgoun nggak punya duit saya yang modalin loh, nikah di Grand Whiz itu saya yang modalin, tapi virgoun nggak ingat kebaikan kita," ungkap Fanny Yunara saat ditemui di Polda Metro Jaya belum lama ini.

Ia menceritakan di awal-awal pernikahan, Virgoun sempat mendatanginya dan memohon - mohon menikahi Inara Rusli. Dan pihaknya memberikan pinjaman karena yakin dengan Virgoun

"Datang ke Kelapa Gading, memohon sama kita, keluarga, tapi Virgoun dulu nothing juga kan, cuman kan jangan diumbar gitu, orang berproses juga," jelas Fanny Yunara.

Meski kecewa dengan sikap Virgoun, Fanny mengaku pihaknya tengah mengupayakan berkomunikasi untuk membicarakan perdamaian. Namun belum ada respons sehingga membuatnya kecewa akan tindakan tersebut.

"Lagi diusahakan, kita cari jalan perdamaian dengan mereka. Saya mengundang Virgoun tapi Virgoun nggak dateng, saya WA nggak dijawab, saya mau tadinya persuasif sama mereka, apa sih mau mereka," beber Fanny Yunara.

