Siskaeee Dijemput Paksa Usai 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Sebagai Tersangka

JAKARTA - Selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penjemputan Siskaeee tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (24/1/2024) di sebuah Apartemen di Yogyakarta, sekitar pukul 08.25 WIB.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024). Penangkapan ini dilakukan, lantaran Siskaeee sendiri telah dua kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka atas kasus produksi film porno di rumah produksi milik Irwansyah berada di kawasan Jakarta Selatan.

"Telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FCN alias Siskaeee oleh tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari ini," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Ade mengatakan bahwa penangkapan Siskaeee terjadi di salah satu Apartemen Student Castle Kamar B 0221 yang berlokasi di Jalan Seturan Raya Nomor 1 Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Siskaeee dijemput paksa usai 2 kali mangkir (Foto: instagram/vip_siskaeeenya3)





"Penangkapan dilakukan pada pukul 08.25 WIB, " jelas Ade Safri Simanjuntak.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa pihaknya akan membawa tersangka dari Yogyakarta ke Mako Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan.

"Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya," ujar Ade Ary Syam Indradi pada Selasa, 23 Januari kemarin.

