Bintangi Series The One, Emir Mahira Petik Pelajaran Berharga Soal Mengejar Mimpi

JAKARTA - Emir Mahira sebagai salah satu bintang utama dari series terbaru Vision+ bertajuk The One, berkesempatan untuk menyapa siswa-siswi SMK Letris Indonesia 2 pada hari ini, Rabu (24/1/2024). Kehadirannya bersama Shakira Jasmine, Tanta Ginting dan juga Pevita Pearce juga sekaligus untuk menggelar nonton bareng episode 1 series ini.

Dalam kesempatan itu, Emir menyampaikan pesan soal pentingnya terus bermimpi, meski orang-orang disekitar kerap mematahkannya dengan cara meremehkan mimpi itu. Emir memahami betul bahwa profesi sebagai pro player e-sport kerap dipandang sebelah mata hingga dianggap sebagai profesi yang tak menjanjikan.

Series ini pun turut berkontribusi untuk mengubah stigma soal profesi pemain profesional e-sport.

Emir yang mengaku belum terlalu familiar dengan dunia e-sports pun begitu antusias ketika mengetahui jika dirinya akan memerankan karakter Bara yang digambarkan sebagai pro player yang sangat handal dan begitu diandalkan dalam timnya. Menurutnya, tak peduli apapun impiannya, setiap orang harus berusaha untuk mewujudkannya.

Emir Mahira petik pelajaran soal mengejar mimpi saat bintangi series The One (Foto: Nurul/MPI)

"No matter what your dream, selagi ada kesempatan ya lakukan," ujar Emir Mahira saat dijumpai di SMK Letris Indonesia 2, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (24/1/2024).

Bintang film Garuda di Dadaku ini juga berbagi cerita mengenai keseruan proses syuting selama satu bulan di Bali. Menurutnya, seluruh cast dan kru menjalin chemistry yang begitu kuat dan solid dengan komunikasi yang baik.