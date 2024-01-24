Advertisement
Vision+ Ultah Ke-4, Perkenalkan Vision+ 2.0: Transformasi Layanan yang Lebih Optimal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:36 WIB
Vision+ Ulang Tahun Keempat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ menggelar acara perayaan sekaligus syukuran atas keberhasilan memasuki tahun ke-4 dalam menyediakan konten premium terlengkap berbasis video streaming pada Senin, 22 Januari 2024. Pada acara ini, Vision+ mengusung tema Moving Forward sebagai komitmen untuk berkembang dan mencapai target yang lebih besar kedepannya.

Acara perayaan ulang tahun Vision+ ke-4 ini juga sebagai momen untuk memperkenalkan penampilan baru Vision+ dan Vision+ 2.0 yang akan diluncurkan bulan Januari 2024. Selain itu, Vision+ turut memperkenalkan Vision+ yang kini telah terintegrasi dengan RCTI+ SuperApp dan dapat diakses dengan seamless dan praktis melalui RCTI+ SuperApp.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengungkapkan kesiapan Vision+ untuk menggaet pengguna yang lebih besar lagi dan menjadi platform OTT terbaik di Indonesia serta membidik pasar Internasional pada tahun ini.

“Petualangan baru Vision+ akan dimulai, kami akan menyajikan brand new Vision+ dan Vision+ 2.0 yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih besar untuk Vision+ dan para penggunanya. Perubahan ini sebagai wujud dedikasi kami dalam memberikan konten serta pelayanan terbaik untuk para pengguna” ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin, (22/1).

Di samping itu, Vision+ 2.0 akan memiliki 3 pilar utama untuk membawa perubahan besar yang dapat dirasakan oleh internal Vision+ dan yang utama oleh para pengguna. “Dari sisi user experience, Vision+ 2.0 akan memberikan banyak kemudahan untuk pengguna dalam mengakses beragam konten di platform kami. Lalu, dari sisi partner, mereka akan diberikan kemudahan dalam mencapai masing-masing objektif yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Terakhir dari sisi operational, dimana kami sebagai tim yang melakukan operasional dalam aplikasi ini akan lebih mudah dan efisien karena sekarang telah disupport untuk meminimalisir beberapa kesalahan dalam pengoperasiannya.” jelas Clarissa Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
