Isi Candaan Komika Felix Seda yang Dianggap Melecehkan Najwa Shihab

JAKARTA - Komika Felixius Juang Seda alias Felix Seda mendadak jadi perbincangan. Hal tersebut terjadi usai ia berkesempatan untuk meroasting Najwa Shihab dalam acara Desak Anies Baswedan yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024.

Bukan tanpa sebab, pasalnya kalimat yang dilontarkan oleh Felix dihadapan Najwa, dianggap oleh masyarakat menjurus ke arah pelecehan seksual.

"Mbak Nana pake bajunya putih-putih kayak kasur saya dan jadi pengen saya tidurin," ujar Felix dalam materi roastingnya di acara tersebut.

Sontak, hal itu membuat Felix Seda mendadak dihujat oleh netizen. Bahkan salah satu penonton sempat melayangkan protesnya atas candaan Felix yang bernada seksisme.

Isi candaan Felix Sada yang dianggap melecehkan Najwa Shihab (Foto: Instagram/najwashihab)

"Saya sangat menyayangkan mengapa ruang aman berdemokrasi yang sedang coba kita inisiasi bersama ini masih ada pembolehan, kewajaran menyampaikan materi yang sifatnya seksis dan misoginis,” tegas penonton tersebut.

Meski begitu, Felix diketahui sudah meminta maaf secara langsung pada Najwa Shihab atas materinya di acara tersebut. Bahkan video permintaan maafnya pun diunggah olehnya di akun Instagram @felixda.

"Saya Felixius Juang Seda, mau meminta maaf kepada Mbak Najwa Shihab terkait gombalan saya waktu tampil di Desak Anies Yogyakarta," kata Felix Seda.

Mendengar permintaan maaf Felix, Najwa pun langsung memaafkannya. Namun, ia memiliki harapan agar Felix bisa lebih cerdas dalam memilih jokes.