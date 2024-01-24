Catherine Wilson Akui Tak Lagi Harmonis dengan Idham Masse, Cerai Solusinya

DEPOK - Catherine Wilson dan Idham Masse akhirnya hadir di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024) setelah sempat absen dalam sidang perdana pekan lalu.

Catherine dan Idham hadir di PA Depok nyaris bersamaan. Hal ini mengisyaratkan jika keduanya sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka.

"Hari ini saya Catherine Wilson bersama suami saya, Idham Masse mau melaksanakan bersama kuasa hukum kami masing-masing. Kami akan melaksanakan sidang yang kedua, sidang mediasi yang kedua," ujar Catherine Wilson di PA Depok.

"Mohon doanya dari semua semoga persidangan ini berjalan dengan lancar dan ya itu aja mohon doanya," ucapnya.

Wanita yang akrab disapa Keket ini juga menyampaikan secara singkat soal alasannya menggugat cerai sang suami.

Dia menegaskan kalau rumah tangganya sudah tak lagi harmonis.

"(Alasan gugat cerai) karena sudah sama-sama tidak ada keharmonisan lagi," kata Catherine Wilson.

