Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson Tak Trauma Nikah Lagi Meski Sudah 2 Kali Menjanda

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:40 WIB
Catherine Wilson Tak Trauma Nikah Lagi Meski Sudah 2 Kali Menjanda
Catherine Wilson tak trauma menikah meski sudah gagal 2 kali (Foto: Instagram/catherinewilson)
A
A
A

JAKARTACatherine Wilson kembali berhadapan dengan perceraian dengan suaminya. Setelah sempat gagal dalam pernikahan pertamanya dengan Achmad Muchlas Arofat, kini wanita yang akrab disapa Keket ini harus kembali menghadapi hal serupa bersama Idham Masse.

Meski pernikahannya harus kembali berujung perpisahan. wanita 42 tahun ini mengaku sama sekali tidak mengalami trauma. Bahkan, ketika nantinya ia sudah resmi bercerai dan kembali menyandang status janda, Keket pun tidak menutup kemungkinan jika ia akan kembali membina rumah tangga.

"Nggak dong. Mau nikah lagi dong, masa trauma," ujar Catherine Wilson saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Keket pun mengaku pasrah atas jalan hidupnya yang kembali harus merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga.

Catherine Wilson

Catherine Wilson tak trauma menikah meski sudah gagal 2 kali (Foto: MPI)

Saat menikah, tentu dirinya tak pernah merencanakan untuk bercerai. Baginya, semuanya yang terjadi dalam kisah percintaannya sudah menjadi takdir yang telah digariskan. Dia pun tak menyesali apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya.

Bintang film Punk in Love ini justru berharap perceraiannya segera diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dia dan Idham Masse bisa melanjutkan hidup masing-masing.

Bahkan, ia juga  berusaha untuk tetap tegar menghadapi segala proses perceraian dan tak ingin larut dalam kesedihan, apalagi merasa terpuruk. Meskipun tidak bisa dipungkiri jika ia tetap merasa kecewa lantaran pernikahannya kembali mengalami kegagalan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement