Catherine Wilson Tak Trauma Nikah Lagi Meski Sudah 2 Kali Menjanda

JAKARTA - Catherine Wilson kembali berhadapan dengan perceraian dengan suaminya. Setelah sempat gagal dalam pernikahan pertamanya dengan Achmad Muchlas Arofat, kini wanita yang akrab disapa Keket ini harus kembali menghadapi hal serupa bersama Idham Masse.

Meski pernikahannya harus kembali berujung perpisahan. wanita 42 tahun ini mengaku sama sekali tidak mengalami trauma. Bahkan, ketika nantinya ia sudah resmi bercerai dan kembali menyandang status janda, Keket pun tidak menutup kemungkinan jika ia akan kembali membina rumah tangga.

BACA JUGA: Biodata dan Agama Catherine Wilson yang Tak Kapok Menjanda usai 2 Kali Bercerai

"Nggak dong. Mau nikah lagi dong, masa trauma," ujar Catherine Wilson saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Keket pun mengaku pasrah atas jalan hidupnya yang kembali harus merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga.

Catherine Wilson tak trauma menikah meski sudah gagal 2 kali (Foto: MPI)

Saat menikah, tentu dirinya tak pernah merencanakan untuk bercerai. Baginya, semuanya yang terjadi dalam kisah percintaannya sudah menjadi takdir yang telah digariskan. Dia pun tak menyesali apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya.

Bintang film Punk in Love ini justru berharap perceraiannya segera diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dia dan Idham Masse bisa melanjutkan hidup masing-masing.

Bahkan, ia juga berusaha untuk tetap tegar menghadapi segala proses perceraian dan tak ingin larut dalam kesedihan, apalagi merasa terpuruk. Meskipun tidak bisa dipungkiri jika ia tetap merasa kecewa lantaran pernikahannya kembali mengalami kegagalan.