Mediasi, Catherine Wilson dan Idham Masse Kompak Hadir di PA Depok

DEPOK - Pasangan Catherine Wilson dan Idham Masse kompak hadir di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, hari ini, Rabu (24/1/2024).

Berdasarkan pantauan, Catherine dan Idham tiba nyaris bersamaan sekitar pukul 10.20 WIB.

Sempat mangkir pada sidang perdana, kini keduanya mengaku siap untuk menjalani mediasi.

"Hari ini saya bersama suami saya hadir untuk mengikuti mediasi," kata Catherine Wilson sebelum menjalani sidang di PA Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Wanita yang akrab disapa Keket itu kemudian membenarkan jika rumah tangganya dengan Idham sudah tak harmonis lagi.

Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggugat cerai sang suami pada 24 Desember 2023.

"Ya karena sudah tidak ada keharmonisan ya," ucap Keket.

Sementara itu, Idham sendiri tak banyak memberikan komentar terkait sidang perceraiannya ini.

Dia hanya menyampaikan alasannya sempat absen dalam sidang pekan lalu.

"Iya kemarin saya ada pekerjaan di Makassar jadi belum sempat kesini ya," tutur Idham Masse.

