HOME CELEBRITY MOVIE

Imbas Film Barbie, Billie Eilish Masuk Nominasi Oscar 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:30 WIB
Imbas Film Barbie, Billie Eilish Masuk Nominasi Oscar 2024
Billie Eilish masuk nominasi Oscar 2024 (Foto: IG Billie)
A
A
A

LOS ANGELES - Nominasi Piala Oscar 2024 telah diumumkan. Sejumlah sineas perfilman Hollywood turut meramaikan daftar nominasi ajang penghargaan paling bergengsi ini.

Salah satunya yang jadi sorotan ialah penyanyi Billie Eilish yang turut masuk dalam nominasi Oscar tahun ini.

Dilansir Pitch Fork,karya Billie Eilish yakni What Was I Made For yang ia ciptakan bersama sang kakak, Finneas merupakan original soundtrack untuk film Barbie. Lagu tersebut pun masuk dalam kategori Best Original Song.

Imbas Film Barbie, Billie Eilish Masuk Nominasi Oscar 2024

Lagu tersebut begitu fenomenal khususnya setelah muncul di film Barbie yang menghebohkan sineas perfilman pada Juli 2023 lalu. Tak sampai di situ, lagu What Was I Made For ini juga diputar di sejumlah sosial media hingga viral di TikTok.

Sementara itu, soundtrack lainnya di film Barbie yakni I’m Just Ken juga turut masuk nominasi Best Original Song.

Ini bukan pertama kalinya Billie Eilish masuk dalam nominasi Piala Oscar. Pelantun Bad Guy ini pun berhasil memenangkan Oscar 2022 lewat nominasi Best Original Song untuk lagu No Time To Die yang merupakan soundtrack dari film James Bond: No Time To Die.

Sebagai informasi, sejumlah kategori bergengsi pun turut bertabur bintang sineas perfilman di ajang penghargaan Piala Oscar 2024 ini. Salah satunya yang jadi sorotan ialah film Oppenheimer yang memborong yakni 13 nominasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
