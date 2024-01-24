Lebih Berwarna, Nominasi Oscar 2024 Jadi Sorotan

LOS ANGELES – Penghargaan Oscar merupakan salah satu ajang penghargaan film paling bergengsi di dunia. Dilansir dari laman Variety, Rabu (24/1/2024) Pada nominasi kali ini mungkin nampak berbeda dengan hadirnya keberagaman dalam kategori akting yang memiliki beberapa poin tinggi untuk dirayakan.

Salah satunya Lily Gladstone, yang membuat sejarah sebagai penduduk asli Amerika pertama yang dinominasikan untuk aktris terbaik, dalam perannya di film thriller kriminal berjudul “Killers of the Flower Moon” Lily berperan sebagai Mollie Burkhart.

Selain itu, adapun Colman Dominho yang menjadi Afro Latino dan dinominasikan sebagai aktor terbaik untuk penampilannya dalam drama hak-hak sipil pada film “Rustin”. Colman Domingo bergabung dengan sesama nominasi kulit hitam Jeffrey Wright untuk “Fiksi Amerika”.

Ini kedua kalinya Oscar menampilkan lebih dari satu aktor dengan kulit hitam di nominasinya, yang mana bukan Will Smith atau Denzel Washington. Pada lineup pertama di 2004 dengan Don Cheadle (Hotel Rwanda) dan akhirnya pemenang Jamie Foxx (Ray).

Co-star Wright Sterling K. Brown dinominasikan sebagai aktor pendukung terbaik untuk gilirannya sebagai Clifford “Cliff” Ellison yaitu seorang pria gay yang baru saja bercerai. Tentu saja, ini menjadi penanda bahwa untuk pertama kalinya seorang aktor pemain utama kulit hitam dinominasikan bersama dengan aktor pendukung film yang sama.

Lebih lanjut, dua wanita kulit hitam dinominasikan untuk aktris pendukung yaitu Danielle Brooks untuk “The Color Purple” dan Da’Vine Joy Randolph untuk “The Holdovers”. Mereka tergabung dengan America Ferrera untuk film “Barbie”. Aktris lainnya seperti Latina juga pernah dinominasikan dalam kategori tersebut dan berhasil menjadi pemenang pertama sejak tahun 2021 yaitu Ariana DeBose.

Tidak hanya itu, sutradara dan penulis skenario, Celine Song juga nampak membuat sejarah sebagai wanita Asia pertama yang dinominasikan untuk skenario original terbaik dalam film “Past Lives”. Hal ini membuktikan wanita juga memiliki akting yang kuat di berbagai kategori. Dalam skenario aslinya, seorang wanita belum dinominasikan sejak Emerald Fennell menang dalam Promising Young Woman pada tahun 2020.

Untuk itu pada tahun ini, menampilkan tiga juru tulis wanita yang diakui dengan “Anatomy of a Fall” (Justine Triet), “May December” (Samy Burch) dan “Past Lives” (Celine Song”. Skenario yang diadaptasi memiliki satu-satunya wanita yang dinominasikan dengan Greta Gerwig dari “Barbie” bersama dengan Noah Baumbach.

Sehingga dalam hasil akhirnya, Laura Karpman mencetak nominasi Oscar untuk pertama kalinya di karir dunia film sebagai penyusun musik film terbaik di “Fiksi Amerika” yang mana ia merupakan satu dari lima wanita yang diakui dalam kategori ini dengan kurun waktu 25 tahun terakhir.