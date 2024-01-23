Margot Robbie Tak Masuk Nominasi Piala Oscar 2024, Netizen Heboh

LOS ANGELES - Daftar lengkap nominasi Oscar 2024 sudah diumumkan. Para sineas perfilman dunia pun membanjiri kategori ajang penghargaan bergengsi ini.

Sayangnya, aktris ternama Margot Robbie membuat fans heboh lantaran sama sekali tak masuk daftar nominasi Oscar 2024. Hal ini membuat warganet geram mengingat Robbie begitu fenomenal berkat perannya di film Barbie.

Dilansir BBC, nominasi untuk Best Actress 2024 hanya diisi oleh Annette Bening - NYAD, Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon, Sandra Huller - Anatomy of a Fall, Carey Mulligan - Maestro, Emma Stone - Poor Things.

Margot Robbie yang memerankan karakter utama di film ini pun tak masuk ke nominasi Oscar tahun ini. Tak hanya dirinya, sutradara film Barbie, Greta Gerwig juga tak masuk nominasi Piala Oscar tahun ini.

Sementara itu, film Barbie sendiri masuk dalam delapan kategori di Piala Oscar 2024. Di antaranya ada Best Picture, Best Production Design, Best Costume Design hingga Best Original Song.

Margot Robbie sendiri tahun ini memasuki dua nominasi yakni Golden Globe Award untuk Best Actress Motion Picture Musical or Comedy. Ia pun harus dikalahkan oleh aktris Emma Stone yang menang lewat film Poor Things.

