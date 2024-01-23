Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Margot Robbie Tak Masuk Nominasi Piala Oscar 2024, Netizen Heboh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |07:26 WIB
Margot Robbie Tak Masuk Nominasi Piala Oscar 2024, Netizen Heboh
Margot Robbie tak masuk nominasi Piala Oscar 2024 (Foto: Film Barbie)
A
A
A

LOS ANGELES - Daftar lengkap nominasi Oscar 2024 sudah diumumkan. Para sineas perfilman dunia pun membanjiri kategori ajang penghargaan bergengsi ini.

Sayangnya, aktris ternama Margot Robbie membuat fans heboh lantaran sama sekali tak masuk daftar nominasi Oscar 2024. Hal ini membuat warganet geram mengingat Robbie begitu fenomenal berkat perannya di film Barbie.

Dilansir BBC, nominasi untuk Best Actress 2024 hanya diisi oleh Annette Bening - NYAD, Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon, Sandra Huller - Anatomy of a Fall, Carey Mulligan - Maestro, Emma Stone - Poor Things.

Margot Robbie Tak Masuk Nominasi Piala Oscar 2024, Netizen Heboh

Margot Robbie yang memerankan karakter utama di film ini pun tak masuk ke nominasi Oscar tahun ini. Tak hanya dirinya, sutradara film Barbie, Greta Gerwig juga tak masuk nominasi Piala Oscar tahun ini.

Sementara itu, film Barbie sendiri masuk dalam delapan kategori di Piala Oscar 2024. Di antaranya ada Best Picture, Best Production Design, Best Costume Design hingga Best Original Song.

Margot Robbie sendiri tahun ini memasuki dua nominasi yakni Golden Globe Award untuk Best Actress Motion Picture Musical or Comedy. Ia pun harus dikalahkan oleh aktris Emma Stone yang menang lewat film Poor Things.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/206/2861129/5-film-terbaik-margot-robbie-selain-barbie-ikonik-dengan-peran-harley-quinn-edKCUHGE0x.jpg
5 Film Terbaik Margot Robbie Selain Barbie, Ikonik dengan Peran Harley Quinn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/04/33/2740295/cara-margot-robbie-atasi-rasa-gugup-saat-beradegan-panas-dengan-leonardo-dicaprio-4DKEzvl3Bn.jpg
Cara Margot Robbie Atasi Rasa Gugup saat Beradegan Panas dengan Leonardo DiCaprio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/10/206/2684304/lady-gaga-perankan-harley-quinn-di-joker-2-begini-reaksi-margot-robbie-M702VVeC2t.JPG
Lady Gaga Perankan Harley Quinn di Joker 2, Begini Reaksi Margot Robbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/23/33/2635087/bintangi-film-barbie-margot-robbie-jadi-aktris-bayaran-tertinggi-hmmn0Nt1Co.jpg
Bintangi Film Barbie, Margot Robbie Jadi Aktris Bayaran Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/28/206/2586961/mengintip-penampilan-perdana-margot-robbie-sebagai-barbie-fhR2X9s7w5.jpg
Mengintip Penampilan Perdana Margot Robbie sebagai Barbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/05/206/2436013/perankan-sosok-barbie-margot-robbie-terbebani-WWJ8mphNWh.jpg
Perankan Sosok Barbie, Margot Robbie Terbebani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement