Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kagum dengan Sosok Mahfud MD, Nashwa Zahira: Orang Pintar Auranya Beda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:10 WIB
Kagum dengan Sosok Mahfud MD, Nashwa Zahira: Orang Pintar Auranya Beda
Nashwa Zahira kagum dengan sosok Mahfud MD (Foto: Arif/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior, Nashwa Zahira pertama kalinya mengikuti pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 ini. Dirinya mengaku kagum dengan kecerdasan seorang Mahfud MD

"Pak Mahfud MD sosok yang kelihatan pintar. Orang pintar emang beda auranya," ucap Nashwa saat ditemui di Gedung sindo, Kamis (23/1/2024).

Kecerdasan Mahfud MD memang dapat terlihat jelas dalam berbagai kesempatan dirinya berbicara dan bersikap di hadapan publik. Salah satunya kala debat cawapres kedua pada 21 Januari 2024 lalu. Dirinya berhasil mengemukakan gagasannya dengan baik.

Kagum dengan Sosok Mahfud MD, Nashwa Zahira: Orang Pintar Auranya Beda

Dalam kesempatan ini, Nashwa menilai Mahfud MD merupakan pasangan yang cocok dengan Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia.

"Pasangan yang cocok menurut aku untuk menjadi salah satu pasangan calon presiden," kata Nashwa.

Sebagai informasi, calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD memang salah satu orang terpandang dan terpelajar. Mengutip dari laman Mahkamah Indonesia Republik Indonesia, Mahfud MD menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) dan S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada.

Dirinya kembali melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak sampai situ saja, Mahfud MD kembali melanjutkan pendidikan ke Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/206/2983374/reaksi-mahfud-md-nonton-bareng-film-eksil-saya-terharu-2vrNAlTMOL.jpg
Reaksi Mahfud MD Nonton Bareng Film Eksil: Saya Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/205/2964891/konser-salam-m3tal-ganjar-mahfud-menang-total-akan-dihadiri-megawati-dan-ketua-parpol-lainnya-2v4SI99nYj.jpg
Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud Menang Total akan Dihadiri Megawati dan Ketua Parpol Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/33/2963589/umkm-ikut-dilibatkan-dalam-konser-salam-m3tal-ganjar-mahfud-66BJatkZE9.jpg
UMKM Ikut Dilibatkan dalam Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/33/2963605/rekam-jejaknya-jelas-boyan-bravo-dan-gabungan-seniman-nusantara-mantap-dukung-ganjar-mahfud-DjumVB2KOf.jpg
Rekam Jejaknya Jelas, Boyan Bravo dan Gabungan Seniman Nusantara Mantap Dukung Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/33/2963583/gabungan-seniman-nusantara-dukungan-ganjar-mahfud-pong-harjatmo-beliau-tidak-mungkin-khianati-bangsa-IT9mEnrli7.jpg
Gabungan Seniman Nusantara Dukungan Ganjar-Mahfud, Pong Harjatmo: Beliau Tidak Mungkin Khianati Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/33/2963559/gabungan-seniman-nusantara-deklarasikan-dukungan-kepada-ganjar-mahfud-ini-alasannya-b8uJLc1rWv.jpg
Gabungan Seniman Nusantara Deklarasikan Dukungan Kepada Ganjar-Mahfud, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement