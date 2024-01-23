Sepi Job, Epy Kusnandar Buka Warung Makan di Kantin Apartemen

JAKARTA - Epy Kusnandar mengaku, tak lagi syuting sinetron/film sejak tahun lalu. Tanpa pemasukan dari dunia hiburan, sang aktor akhirnya memutuskan untuk berjualan makanan.

“Jadi dari tahun 2023, job memang lumayan sepi. Sempat stripping di Bandung beberapa bulan, tapi setelah itu enggak syuting lagi. Tapi saya kan enggak bisa berdiam diri begitu saja,” ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Tak hanya karena sepi job, Epy Kusnandar mengaku, kondisi kesehatannya yang sempat turun membuatnya harus rehat sejenak dari kegiatan syuting. Alasan itulah yang membuat Karina Ranau sang istri banting setir membuka warung makan.

Warung makan sederhana milik Epy dan Karina tersebut terletak di area kantin apartemen tempat mereka tinggal di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di sana mereka menjual aneka makanan, dari kue basah, pecel madiun, hingga lontong sayur.

“Sebenarnya, saya tidak ada kontribusi apa-apa di warung ini. Karena memang yang masak dan mengontrol semuanya istri saya. Paling saya bantu menjual saja. Ibaratnya, jual nama saya,” katanya dikutip dari SILET/RCTI, pada Selasa (23/1/2024).

Warung makan tersebut, menurut Epy Kusnandar, mulai beroperasi dari subuh hingga pukul 11 siang. “Nanti jam makan siang, warungnya menyediakan menu ayam dan lele kremes,” kata sang aktor menambahkan.