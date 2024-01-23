Rafathar Sudah Tahu Ayahnya Pernah Ditangkap BNN, Ini Penjelasan Raffi Ahmad

JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad rupanya sudah tahu bahwa ayahnya, Raffi Ahmad, pernah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa tahun silam. Menariknya, Raffi lah yang memberitahu langsung pada putranya soal penangkapaknnya pada 2013 lantaran dinyatakan positif zat Chatinone.

Bukan tanpa sebab, suami Nagita Slavina itu memilih untuk memberi tahu putranya secara langsung. Sebab, ia tidak ingin kelakuannya sampai ditiru oleh bocah 8 tahun tersebut.

Raffi sendiri bukan hanya sekedar mengatakan jika ia pernah berurusan dengan BNN dan menjalani rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Ia pun sempat menunjukkan beberapa pemberitaan terkait dirinya pada Rafathar.

"Gue ngomong sama anak gue, Rafathar tahu, gue kasih lihat di Google," ujar Raffi dalam akun YouTube Taulany TV.

Mengetahui bahwa ayahnya sempat berurusan dengan BNN, Rafathar pun kaget. Oleh karenanya, Raffi pun mencoba untuk memberi pengertian pada sang putra.

Bahkan ia tak sungkan untuk mengakui jika dirinya nakal dan sempat salah dalam memilih teman.

"'Raffi Ahmad ditangkap BNN.' Rafathar tanya 'emang papa pernah ditangkap?'," kata Raffi menirukan Rafathar.

"'Iya karena papa dulu tidak mengerti dan penyalahgunaan (narkoba),' gue ngomong. 'Papa enggak tahu, papa juga nakal'," jelasnya.