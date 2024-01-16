Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Habiskan Rp50.000 Makan di Warteg, Menunya Jadi Sorotan Netizen

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:13 WIB
Raffi Ahmad Habiskan Rp50.000 Makan di Warteg, Menunya Jadi Sorotan Netizen
Raffi Ahmad habiskan Rp50.000 makan di warteg, menunya jadi sorotan. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad membuat heboh netizen setelah video lawasnya tengah bersantap di sebuah warteg kembali viral di media sosial. Video itu awalnya diunggah RANS Entertainment di YouTube, pada Juni 2022. 

Dalam video itu, Raffi terlihat masuk ke sebuah warung nasi Tegal (warteg) bersama salah satu temannya, Gorby Tambunan. Mereka kemudian tampak sibuk memilih lauk pauk di warteg tersebut.

“Gue diajak makan di warteg nih. Kapan lagi gua makan di warteg. Let’s go!” ujar Raffi dalam video yang diunggah ulang akun TikTok @apungayangipung, pada Selasa (16/1/2024).

Suami Nagita Slavina tersebut memilih beberapa menu makanan untuk teman bersantapnya. Dari telur, ikan asin, tahu, kentang, ayam kremes, ayam pedas, hingga secangkir es teh manis.

Raffi Ahmad kemudian bertanya harga makanan yang telah dipilihnya tersebut. “Untuk seporsi makanan yang aku pesan ini harganya berapa di warteg?” kata personel Bukan Bintang Biasa tersebut.

Raffi Ahmad habiskan Rp50.000 makan di warteg. (Foto: YouTube/RANS Entertainment)

Pelayan warteg itu kemudian menjawab pertanyaan artis yang dijuluki Sultan Andara itu dengan cukup singkat. “Rp50.000,” katanya.

Setelah memilih makanannya, Raffi Ahmad tak lupa menyapa dan berinteraksi dengan pelanggan warteg lainnya. Dia bahkan mentraktir beberapa pengunjung warteg, termasuk seorang pengamen badut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement