Raffi Ahmad Habiskan Rp50.000 Makan di Warteg, Menunya Jadi Sorotan Netizen

JAKARTA - Raffi Ahmad membuat heboh netizen setelah video lawasnya tengah bersantap di sebuah warteg kembali viral di media sosial. Video itu awalnya diunggah RANS Entertainment di YouTube, pada Juni 2022.

Dalam video itu, Raffi terlihat masuk ke sebuah warung nasi Tegal (warteg) bersama salah satu temannya, Gorby Tambunan. Mereka kemudian tampak sibuk memilih lauk pauk di warteg tersebut.

BACA JUGA: Raffi Ahmad Ajak Personel NCT Main ke Andara Usai Konser

“Gue diajak makan di warteg nih. Kapan lagi gua makan di warteg. Let’s go!” ujar Raffi dalam video yang diunggah ulang akun TikTok @apungayangipung, pada Selasa (16/1/2024).

Suami Nagita Slavina tersebut memilih beberapa menu makanan untuk teman bersantapnya. Dari telur, ikan asin, tahu, kentang, ayam kremes, ayam pedas, hingga secangkir es teh manis.

Raffi Ahmad kemudian bertanya harga makanan yang telah dipilihnya tersebut. “Untuk seporsi makanan yang aku pesan ini harganya berapa di warteg?” kata personel Bukan Bintang Biasa tersebut.

Pelayan warteg itu kemudian menjawab pertanyaan artis yang dijuluki Sultan Andara itu dengan cukup singkat. “Rp50.000,” katanya.

Setelah memilih makanannya, Raffi Ahmad tak lupa menyapa dan berinteraksi dengan pelanggan warteg lainnya. Dia bahkan mentraktir beberapa pengunjung warteg, termasuk seorang pengamen badut.