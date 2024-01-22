Sutradara Ikatan Cinta Ungkap Momen Sedih saat Syuting Terakhir

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta tiba pada episode terakhirnya yang akan tayang pada Rabu (24/1/2024). Ini menjadi momen terakhir yang penuh haru mengingat kebersamaan sinetron yang sudah berlangsung selama hampir empat tahun ini.

Di momen syuting terakhir ini, para pemain Ikatan Cinta pun berkumpul dan menikmati waktu terakhir bersama di lokasi syuting. Sutradara Ikatan Cinta, Sendy Widodo mengungkap momen penuh haru yang mereka rasakan di lokasi syuting.

“Gak mungkin nggak sedih, pasti (sedih). Karena kita ngumpul sama keluarga Ikatan Cinta kan gak sebulan dua bulan, kita hampir 4 tahun, artinya sudah kayak keluarga sendiri,” ungkap Sendy saat ditemui di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Sendy mengatakan para pemain Ikatan Cinta turut hadir untuk menikmati momen perpisahan di syuting terakhir sinetron ini.

Sendy mengaku ini jadi salah satu sinetron paling tak terlupakan dan begitu berkesan untuknya lantaran berhasil menyentuh seribu lebih episode.

“Sinetron ini juga yang terpanjang jumlah episodenya, jadi momen itu lah yang sangat melekat bisa setahun, dua tahun, sampai tiga tahun lebih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sendy mengatakan tak menutup kemungkinan sinetron Ikatan Cinta ini untuk lanjut season kedua melihat antusias masyarakat yang masih menggandrungi tayangan favorit ini.

“Untuk season duanya sementara belum ada kabar-kabar lagi. Tapi mungkin kalau mau dibuat season 2 pun bahannya masih bisa dibuat,” paparnya.