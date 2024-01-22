Kondisi Nana Mirdad usai Temukan Bayi di Dekat Rumah: Perasaan Kacau Balau

JAKARTA - Nana Mirdad masih jadi perbincangan usai penemuan bayi di dekat rumahnya. Bayi yang dibuang oleh orangtuanya itu ditemukan oleh ART Nana dan kini sudah diserahkan ke dinas sosial.

Setelah beberapa hari berlalu, Nana pun membagikan kondisi terkininya usai kejadian memilukan itu. Kakak Naysila Mirdad ini mengatakan dirinya belum bisa memberikan banyak unggahan di sosial media mengingat jiwanya yang begitu syok atas kejadian itu.

BACA JUGA: Nana Mirdad Petik Pelajaran Berharga Usai Temukan Bayi di Dekat Rumah

“Another sleepless night. Maaf aku belum terlalu banyak bisa buat story karena jujur perasaan masih kacau balau,” tulis Nana di Insta Story-nya, @nanamirdad, Senin (22/1/2024).

Istri Andrew White ini mengaku tak semudah itu menjalankan aktivitas seperti biasa usai melihat sosok bayi kecil tak bersalah dibuang di sekitar rumahnya.

Nana mengaku kejadian ini sangat mempengaruhi mood-nya dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari.

“Meskipun berusaha jalanin hari-hari senormal mungkin, tapi ternyata ini berpengaruh banget ke mood aku,” jelasnya.

Meski begitu, Nana tetap berusaha untuk fokus menjalani kegiatannya dan memberikan bantuan untuk Bella, bayi yang ditemukan di dekat rumahnya.

Ibu dua anak ini juga menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan untuk Bella yang kini sudah berada di tempat yang aman.

“Terima kasih semua yang sangat mendukung Bella dan kita semua, ayo fokus untuk hal yang bisa kita bantu mulai sekarang,” tambah Nana.