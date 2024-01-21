Nana Mirdad Petik Pelajaran Berharga Usai Temukan Bayi di Dekat Rumah

JAKARTA - Nana Mirdad memetik pelajaran berharga usai menyelamatkan bayi yang ditemukan sang ART di dekat rumahnya. Peristiwa itu menjadi pengingat baginya, bahwa saat ini masih banyak bayi yang bernasib serupa.

Mereka disia-siakan orangtuanya dengan cara yang berbeda. Padahal di sisi lain, ada orangtua yang justru mengharapkan kehadiran anak dalam hidupnya agar bisa menyayanginya dan merawatnya sepenuh hati.

"Banyak orang menginginkan anak, tapi belum mendapatkan. Banyak orang yang diberkati dengan keturunan, di sia-siakan. Banyak anak lahir tanpa mengenal orang tuanya, banyak anak yang memiliki orang tua namun juga tak kalah disia-siakan," ujar Nana Mirdad dikutip dari unggahan Instagram Story akun @nanamirdad_, Minggu (21/1/2024).

Peristiwa itu pun menjadi pengingat untuknya agar selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup, meski merasa tidak menginginkannya. Pasalnya, mungkin saja banyak orang yang justru mengharapkan sesuatu yang tidak diinginkannya tersebut.

Nana Mirdad petik pelajaran berharga usai temukan bayi di dekat rumah (Foto: Instagram/@nanamirdad_)





"Hari ini, biar jadi pengingat untuk kita semua, sayangi dan rawatlah apa yang ada di depan mata kita.. Berkat yang kurang bisa kita syukuri adalah doa dan harapan yang dinantikan banyak orang lain," sambungnya.

Nana juga mengingatkan bahwa tak boleh ada bayi yang tak berdosa harus merasakan penderitaan hanya karena keegoisan orangtuanya.

"Dan jika ada hal yang kurang bisa kita syukuri, biarlah itu menjadi beban kita sendiri. Tidak ada satupun malaikat kecil diluar sana yang pantas menanggung akibatnya," pungkasnya.

(van)