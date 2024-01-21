Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nana Mirdad Petik Pelajaran Berharga Usai Temukan Bayi di Dekat Rumah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |18:05 WIB
Nana Mirdad Petik Pelajaran Berharga Usai Temukan Bayi di Dekat Rumah
Nana Mirdad petik pelajaran berharga usai temukan bayi di dekat rumah (Foto: Instagram/@nanamirdad_)
A
A
A

JAKARTANana Mirdad memetik pelajaran berharga usai menyelamatkan bayi yang ditemukan sang ART di dekat rumahnya. Peristiwa itu menjadi pengingat baginya, bahwa saat ini masih banyak bayi yang bernasib serupa.

Mereka disia-siakan orangtuanya dengan cara yang berbeda. Padahal di sisi lain, ada orangtua yang justru mengharapkan kehadiran anak dalam hidupnya agar bisa menyayanginya dan merawatnya sepenuh hati.

"Banyak orang menginginkan anak, tapi belum mendapatkan. Banyak orang yang diberkati dengan keturunan, di sia-siakan. Banyak anak lahir tanpa mengenal orang tuanya, banyak anak yang memiliki orang tua namun juga tak kalah disia-siakan," ujar Nana Mirdad dikutip dari unggahan Instagram Story akun @nanamirdad_, Minggu (21/1/2024).

Peristiwa itu pun menjadi pengingat untuknya agar selalu mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup, meski merasa tidak menginginkannya. Pasalnya, mungkin saja banyak orang yang justru mengharapkan sesuatu yang tidak diinginkannya tersebut.

Nana Mirdad

Nana Mirdad petik pelajaran berharga usai temukan bayi di dekat rumah (Foto: Instagram/@nanamirdad_)


"Hari ini, biar jadi pengingat untuk kita semua, sayangi dan rawatlah apa yang ada di depan mata kita.. Berkat yang kurang bisa kita syukuri adalah doa dan harapan yang dinantikan banyak orang lain," sambungnya.

Nana juga mengingatkan bahwa tak boleh ada bayi yang tak berdosa harus merasakan penderitaan hanya karena keegoisan orangtuanya.

"Dan jika ada hal yang kurang bisa kita syukuri, biarlah itu menjadi beban kita sendiri. Tidak ada satupun malaikat kecil diluar sana yang pantas menanggung akibatnya," pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170450/nana_mirdad-DkbJ_large.jpg
Nana Mirdad Sedih, Makam Anjing Kesayangan Hanyut Diterjang Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138454/nana_mirdad-EaYI_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nana Mirdad yang Sempat Diteror Debt Collector Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138339/biodata_dan_agama_nana_mirdad-kLIf_large.jpg
Biodata dan Agama Nana Mirdad, Artis Cantik yang Viral karena Tagihan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136915/nana_mirdad-a9ch_large.jpg
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106202/nana_mirdad-VnPl_large.jpg
Nana Mirdad Geram dengan Kebiasaan Warga Bakar Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014411/cara-nana-mirdad-jaga-keharmonisan-dengan-andrew-white-selama-18-tahun-menikah-azAFolFCml.jpg
Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement