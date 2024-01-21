Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nana Mirdad Serahkan Bayi yang Ditemukannya ke Dinas Sosial

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |17:05 WIB
Nana Mirdad Serahkan Bayi yang Ditemukannya ke Dinas Sosial
Nana Mirdad serahkan bayi yang ditemukannya ke dinas sosial (Foto: Instagram/@nanamirdad_)
JAKARTANana Mirdad menyerahkan bayi yang ditemukan oleh ART-nya ke dinas sosial. Bayi yang diduga dibuang oleh ibunya usai dilahirkan tersebut kini sengaja diserahkan ke dinas sosial agar dapat dirawat dengan baik.

Mulanya, Nana merasa tak rela untuk menyerahkan bayi itu. Nalurinya sebagai seorang ibu menjadikannya merasa berat untuk meninggalkan bayi tersebut.

Namun, kakak Naysila Mirdad itu memahami bahwa kembali membesarkan seorang anak tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi secara tiba-tiba.

"Sebagai seorang ibu, berat meninggalkan bayi ini lagi, rasa hati ingin bawa pulang dan rawat.. Seperti titipan dari Tuhan. Tapi pastinya itu pun bukan hal yang mudah dilakukan, banyak sekali pertimbangannya dalam membesarkan anak," ujar Nana Mirdad dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya, Minggu (21/1/2024).

Nana Mirdad

Nana Mirdad serahkan bayi yang ditemukannya ke dinas sosial (Foto: Instagram/@nanamirdad_)


Meski telah diserahkan ke dinas sosial, Nana tak akan lepas tangan begitu saja. Dia pun merasa bahagia diperbolehkan untuk menjenguk bayi itu.

Pasalnya, Nana merasa bayi yang ditemukan di dekat rumahnya itu sudah menjadi bagian dari hidupnya dan keluarga.

"Selama bantuan dari kami masih dibutuhkan, kami akan berikan yang terbaik. Namun sekarang, kami serahkan bayi ini ke dinas sosial karena itu sesuatu yang benar untuk dilakukan. Bayi ini sekarang sudah ada di tangan para medis dan dinas sosial," paparnya.

"Kami bersyukur dipersilahkan menjenguk kembali dan pastinya selagi bisa bayi ini akan tetap jadi bagian dari cerita kami," sambungnya.

