Ketegasan Mahfud MD Dalam Debat Pilpres 2024 Dipuji Adi Adrian KLa Project

JAKARTA - Adi Adrian KLa Project memuji aksi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dalam Debat Pilpres Keempat 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Januari 2024 malam. Pasalnya, penampilan Mahfud MD ketika berhadapan dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memang cukup mencuri perhatian.

Mahfud enggan menjawab pertanyaan Gibran terkait inflasi hijau. Sebab, menurut Mahfud, pertanyaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terlalu mengada-ada dan tak laik dijawab.

Bahkan, pertanyaan Gibran disebut ngawur sehingga dikembalikan ke moderator.

Personel KLa Project Adi Adrian yang menyaksikan debat secara langsung pun dibuat takjub dengan ketegasan Mahfud MD di momen itu.

Adi Adrian puji ketegasan Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 (Foto: Nurul Amanah/MPI)





Menurutnya memang sudah menjadi karakter Mahfud MD yang selalu memberikan penjelasan secara detail, terstruktur, dan sesuai dengan substansi sehingga tidak melebar kemana-mana.