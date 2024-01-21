Nella Kharisma Ramaikan Panggung Hajatan Rakyat Sidoarjo

SIDOARJO - Nella Kharisma turut memeriahkan Hajatan Rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur. Acara ini sendiri merupakan kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan berlangsung di Lapangan Deltras Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Nella Kharisma tampil menawan dengan blazer dan dan celana putih. Penampilannya terlihat glamour dengan tambahan ikat pinggang berwarna silver.

Penyanyi asal Kediri ini membuka penampilannya lewat lagu Cendol Dawet. Bahkan Nella Kharisma pun terlihat mengajak Danang untuk turut bernyanyi bersama.

Suara Nella dan Danang menyatu begitu indah dan berhasil membuat seluruh masyarakat joget bareng. Menariknya, Nella juga berhasil membuat Marsha Aruan, Puan Maharani, dan Diah Pikatan ikut bangun dari tempat duduknya untuk ikut joget bareng. Ketiganya benar-benar asyik berjoget mengikuti iringan lagu.

Nella Kharisma ramaikan panggung Hajatan Rakyat Sidoarjo





Namun, keseruan tidak berhenti pada lagu Cendol Dawet saja. Nella Kharisma melanjutkan penampilannya lewat lagu kedua yakni Rungkad.

Lagu ini pun berhasil membuat seluruh masyarakat yang hadir joget bareng. Tidak hanya itu saja, masyarakat pun tidak lupa memberikan salam tiga jari sambil berjoget ria.

Di tengah asyiknya Nella Kharisma bernyanyi di atas panggung, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh terlihat turun menyapa masyarakat Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, masyarakat terlihat berebut untuk salaman hingga mengajak Ganjar dan Siti Atikoh untuk bersalaman.

Dengan ramah, Ganjar dan Atikoh melayani permintaan masyarakat satu per satu. Hal ini menandakan jika Ganjar Pranowo dan keluarga benar-benar merakyat. Dirinya tidak menghindar kala bertemu masyarakat.