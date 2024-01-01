Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putra Nana Mirdad Resmi Berusia 17 Tahun, Wajah Tampannya Jadi Sorotan Netizen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |09:23 WIB
Putra Nana Mirdad Resmi Berusia 17 Tahun, Wajah Tampannya Jadi Sorotan Netizen
Putra sulung Nana White resmi berusia 17 tahun, wajah tampannya tuai sorotan. (Foto: Instagram/@andrew.white._)
A
A
A

BALI - Jason Deandra White, putra sulung Nana Mirdad dan Andrew White resmi berusia 17 tahun, pada 30 Desember 2023. Momen itu dirayakannya di sebuah kafe bersama keluarga dan teman-temannya.

Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun @nanawhite di TikTok, pada 31 Desember 2023. Dalam video itu, seorang pramusaji terlihat membawakan kue ulang tahun untuk Jason.

Dengan wajah semringah, Jason kemudian meniup lilin ulang tahun pada kue tersebut. Unggahan tersebut kemudian dikomentari warganet yang terpesona dengan wajah tampan Jason White setelah remaja.

“Gila, manisnya! Nana Mirdad dicampur gantengnya Andrew White jadilah Jason,” ujar akun @yunifortunate. Akun @elang_m_irawan menambahkan, “Kegantengan Jamal Mirdad dicampur Andrew White begini nih.”

Akun @uptoyou terlihat berkomentar, “Cakep banget Jason White. Dia ini definisi ganteng dan cantik sekaligus.” Pujian senada dilontarkan @niaputri yang mengatakan, “Wah, jason ganteng banget. Perpaduan papa dan mamanya.

Putra sulung Nana Mirdad resmi berusia 17 tahun, wajah tampannya jadi sorotan. (Foto: TikTok/@nanawhite)

Sementara itu, Nana Mirdad juga menuliskan sebuah pesan panjang untuk putranya di Instagram, pada 31 Desember 2023. Dia mengaku, begitu emosional ketika menyadari bahwa putranya kini sudah berusia 17 tahun.

“Anak pertamaku, yang mengajarkan bagaimana menjadi ibu. Aku bahkan masih anak-anak ketika melahirkanmu. Tapi aku belajar dan terus belajar untuk menjadi ibu terbaik untukmu. Aku tak mau berhenti belajar,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170450/nana_mirdad-DkbJ_large.jpg
Nana Mirdad Sedih, Makam Anjing Kesayangan Hanyut Diterjang Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138454/nana_mirdad-EaYI_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nana Mirdad yang Sempat Diteror Debt Collector Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138339/biodata_dan_agama_nana_mirdad-kLIf_large.jpg
Biodata dan Agama Nana Mirdad, Artis Cantik yang Viral karena Tagihan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136915/nana_mirdad-a9ch_large.jpg
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106202/nana_mirdad-VnPl_large.jpg
Nana Mirdad Geram dengan Kebiasaan Warga Bakar Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014411/cara-nana-mirdad-jaga-keharmonisan-dengan-andrew-white-selama-18-tahun-menikah-azAFolFCml.jpg
Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement