Putra Nana Mirdad Resmi Berusia 17 Tahun, Wajah Tampannya Jadi Sorotan Netizen

BALI - Jason Deandra White, putra sulung Nana Mirdad dan Andrew White resmi berusia 17 tahun, pada 30 Desember 2023. Momen itu dirayakannya di sebuah kafe bersama keluarga dan teman-temannya.

Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun @nanawhite di TikTok, pada 31 Desember 2023. Dalam video itu, seorang pramusaji terlihat membawakan kue ulang tahun untuk Jason.

BACA JUGA: Nana Mirdad Bagikan Tips untuk Hidup yang Lebih Baik

Dengan wajah semringah, Jason kemudian meniup lilin ulang tahun pada kue tersebut. Unggahan tersebut kemudian dikomentari warganet yang terpesona dengan wajah tampan Jason White setelah remaja.

“Gila, manisnya! Nana Mirdad dicampur gantengnya Andrew White jadilah Jason,” ujar akun @yunifortunate. Akun @elang_m_irawan menambahkan, “Kegantengan Jamal Mirdad dicampur Andrew White begini nih.”

Akun @uptoyou terlihat berkomentar, “Cakep banget Jason White. Dia ini definisi ganteng dan cantik sekaligus.” Pujian senada dilontarkan @niaputri yang mengatakan, “Wah, jason ganteng banget. Perpaduan papa dan mamanya.

Sementara itu, Nana Mirdad juga menuliskan sebuah pesan panjang untuk putranya di Instagram, pada 31 Desember 2023. Dia mengaku, begitu emosional ketika menyadari bahwa putranya kini sudah berusia 17 tahun.

“Anak pertamaku, yang mengajarkan bagaimana menjadi ibu. Aku bahkan masih anak-anak ketika melahirkanmu. Tapi aku belajar dan terus belajar untuk menjadi ibu terbaik untukmu. Aku tak mau berhenti belajar,” katanya.