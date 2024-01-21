Advertisement
Ammar Zoni Sempat Saksikan Detik-Detik Ayahnya Meninggal Dunia Lewat Video Call dari Dalam Penjara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |15:05 WIB
Ammar Zoni Sempat Saksikan Detik-Detik Ayahnya Meninggal Dunia Lewat Video Call dari Dalam Penjara
Ammar Zoni saksikan ayahnya meninggal dunia melalui video call (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni rupanya sempat menyaksikan detik-detik sang ayah, Suhendri Zoni mengembuskan napas terakhirnya. Bukan melihat secara langsung, tetapi melalui sambungan video call dari dalam penjara.

Menurut kuasa hukum Ammar Zoni, kliennya sempat diberikan izin untuk memakai ponsel. Izin tersebut didapatkan setelah menginfokan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat bahwa ayahnya sedang dalam kondisi kritis.

"Kami memberitahukan ke bagian penjagaan bahwa bapaknya Ammar kritis, jadi mohon juga dibantu untuk dia dipinjamkan handphone untuk video call dengan bapaknya," kata Jon Mathias di rumah duka di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Berkat itu, Ammar Zoni bisa ikut menyaksikan saat sang ayah menghembuskan napas terakhirnya.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni saksikan ayahnya meninggal dunia melalui video call (Foto: MPI)


"Dia mengikuti sampai detik-detik bapaknya meninggal," ucap Jon Mathias.

Sebelumnya, Ammar Zoni juga sempat menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan sang ayah.

