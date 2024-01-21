Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Dapat Kesempatan Melihat Jenazah Ayah di Rumah Duka

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:35 WIB
Ammar Zoni Dapat Kesempatan Melihat Jenazah Ayah di Rumah Duka
Ammar Zoni dapat kesempatan melihat jenazah ayah di rumah duka (Foto: Instagram/ammarzoni)
JAKARTA - Kabar meninggalnya Suhendri Zoni membuat Ammar Zoni sangat terpukul. Ammar yang saat ini tengah mendekam di penjara pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menemui sang ayah untuk terakhir kalinya.

Ammar sendiri mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah duka di kawasan Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu, 20 Januari 2024 malam. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias. 

"Akhirnya ya terima kasih juga sama pak kapolres memberikan izin untuk (Ammar Zoni) menjenguk orangtuanya dengan waktu 2 jam," ujar Jon Mathias di rumah duka, di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

"Berangkat dari polres sekitar jam 11 lah, sampai jam 2 (pagi) lah di rumah," lanjut Jon. 

Ammar Zoni dan ayah

Ammar Zoni dapat kesempatan melihat jenazah ayah di rumah duka (Foto: Instagram/ammarzoni)


Memiliki waktu yang sangat singkat, Ammar Zoni tak ingin menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Selama dua jam di rumah, Ammar dengan penuh penyesalan memandangi dan mencium wajah sang ayah.

"Lihat bapaknya, mencium bapaknya, pengajian baca Yasin, ya lebih banyak doa-doa lah. Malam itu ya dia gak banyak ngomong," ungkap Jon Mathias.

"Penyesalan sangat mendalam sekali karena sekarang dalam keadaan begitu kan bapaknya meninggal lagi," terang Jon Mathias.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
