Serial The One Resmi Tayang, Angkat Cerita tentang Dunia e-Sports

JAKARTA - Vision+ Originals resmi menayangkan episode perdana serial The One. Serial tersebut berkisah tentang lika-liku perjalanan sebuah tim e-Sports.

Kisah yang diangkat dalam serial ini terinspirasi dari kehidupan para gamer profesional yang berhasil mencapai sukses setelah melewati berbagai konflik dengan timnya.

Cerita The One, awalnya dirancang Pevita Pearce, Tanta Ginting, dan Eko Kristianto yang memang hobi bermain game. Alasan ini pula yang membuat ketiga aktor tersebut menjadi sutradara dalam proyek tersebut.

Eko Kristianto melihat tema e-Sports belum banyak diangkat ke layar kaca. “Dan pas sekali MNC Digital punya game Fight of Legend,” tuturnya di Menteng, Jakarta Pusat, pada 19 Januari 2024.