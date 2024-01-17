Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Atik Sampai ke Psikolog Gara-Gara Diramal Meninggal

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |03:30 WIB
Mpok Atik Sampai ke Psikolog Gara-Gara Diramal Meninggal
Mpok Atiek sampai ke psikolog gara-gara diramal meninggal (Foto: Instagram/mpok.atiek)
JAKARTA - Mpok Atiek mengaku sampai melakukan konsultasi ke psikolog gara-gara banyak pikiran hingga sulit tidur. Hal tersebut rupanya berhubungan dengan munculnya ramalan tentang kematian artis di 2024.

Hal ini bahkan ia sampaikan di akun YouTube Melaney Ricardo. Saking takutnya dengan kematian, Mpok Atiek bahkan selalu memikirkan tentang hal tersebut lantaran ada tanda yang menyatakan umurnya sudah tidak akan panjang lagi di dunia.

Hal-hal yang dipikirkan Mpok Atiek beberapa waktu belakangan ini tentang kematian.

Meski kematian merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan, Mpok Atiek tetap saja ketakutan. Pasalnya, pada Desember 2023, ia sempat memimpikan sang adik yang telah wafat.

Dalam mimpi tersebut, adiknya memberi pesan agar Mpok Atiek bertaubat kerana sudah dekat dengan kematian. Tak lama setelahnya, Roy Kiyoshi memprediksi jika di tahun 2024 ini akan ada artis senior yang meninggal karena kanker.

Mpok Atiek

Mpok Atiek sampai ke psikolog gara-gara diramal meninggal (Foto: Instagram/mpok.atiek)


Mpok Atiek pun mendadak merasa jika ramalan tersebut ditujukan untuknya. Sebab, saat ini dirinya memiliki polip atau tumor di bagian ususnya.

Bahkan, dokter yang merawatnya mengatakan jika tumor tersebut bisa berubah menjadi kanker.

Berbagai hal tersebut jelas mengganggu pikirannya. Mpok Atiek bahkan selalu memikirkan masalah tersebut hingga larut malam dan merasa sulit untuk tidur.

Sampai pada akhirnya dia memilih untuk melakukan konsultasi pada psikolog setelah mengisi suatu acara.

"Emak konsultasi nih sama psikolog. Kebetulan emak kemarin syuting Suara Hati kan ada psikolognya tuh. emak konsultasi gimana ngilangin pikiran yang ketakutan. Dia bilang bicara sama diri sendiri kalau semua itu takdir," ucap Mpok Atiek.

"Maksudnya kalau misalnya emak juga amit-amit harus rela, harus ikhlas, jadi ngomong sama diri sendiri katanya. Masuk di akal sih," lanjutnya.

Halaman:
1 2
