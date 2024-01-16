Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menangis, Mpok Atiek Mimpi Bakal Meninggal Dunia di 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:01 WIB
Sambil Menangis, Mpok Atiek Mimpi Bakal Meninggal Dunia di 2024
Mpok Atiek mimpi meninggal (Foto: IG Mpok Atiek)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Atiek menceritakan bahwa ia pernah bermimpi bakal meninggal dunia pada 2024.

Hal itu diungkapkan saat hadir di podcast YouTube Melaney Ricardo. Sambil menangis Mpok Atiek didatangi oleh sang adik yang merupakan kiyai dalam mimpi.

Pada mimpinya itu, Mpok Atiek diminta adiknya yang masih hidup untuk bertobat dan rajin beribadah sebelum ajal menjemput.

Sambil Menangis, Mpok Atiek Mimpi Bakal Meninggal Dunia di 2024

"Tiba-tiba Desember emak dimimpiin dia dalam mimpinya dia bilang 'Ceu, eceu harus tobat banyakin dzikir ibadah sebanyak banyaknya karena eceu mau dipanggil Tuhan," ujar Mpok Atiek dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (16/1/2024).

Bahkan di mimpi itu, sang adik memberitahu jika Mpok Atiek akan meninggal dunia pada 10 Juli 2024.

"Tanggal 10 bulan 7 tahun 2024," ucap Mpok Atiek dengan suara bergetar.

Rasa takutnya semakin menjadi-jadi, setelah tahu ada ramalan Roy Kiyoshi di tahun 2024. Salah satunya soal kematian artis.

"Terus Januari kemarin ini emak buka buka TikTok, Roy Kiyoshi meramal tentang apa yang akan terjadi di 2024, dari sekian banyak salah satunya ada dia sebut tahun 2024 ada artis senior yang meninggal dan dia kena kanker katanya gitu," imbuh Mpok Atiek tak kuasa menahan tangis.

